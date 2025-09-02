Войната в Украйна:

"Влизаме": Тръмп вкарва Националната гвардия в Чикаго

02 септември 2025, 23:15 часа 250 прочитания 0 коментара
"Влизаме": Тръмп вкарва Националната гвардия в Чикаго

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че ще изпрати войски от Националната гвардия в Чикаго. Той обаче не предостави точен график кога ще се случи това.

Още: "Министерство на войната" или нещо друго: Тръмп ще отправи "вълнуващо послание"

На въпрос на репортер в Белия дом днес дали е взел решение да изпрати Националната гвардия в Чикаго, Тръмп отговори: „Ами, отиваме. Не казвам кога, но влизаме.“

"Чикаго е най-лошият и най-опасният град в света"

По-рано днес президентът на САЩ обеща бързо да разреши „проблема с престъпността“ в Чикаго, описвайки го като „най-опасният град в света“ и намеквайки, че може да изпрати войски в метрополиса в Средния Запад. „Ще разреша проблема с престъпността бързо, точно както направих във Вашингтон“, заяви Тръмп, имайки предвид разполагането на резервисти от Националната гвардия по улиците на столицата на САЩ от миналия месец.

Още: Заради висока престъпност и безредици: Пентагонът разполага военни в Чикаго

„Чикаго е най-лошият и най-опасният град в света, безспорно“, каза той и добави, че Дж. Б. Прицкер, демократичният губернатор на щата Илинойс, където се намира Чикаго, „се нуждае от помощ, просто още не го знае“.

Още: Тръмп обяви победа над престъпността във Вашингтон (СНИМКА)

Тръмп цитира в публикацията си най-новите статистически данни за престъпността в третия по големина град в Америка: около 54 души са били простреляни в Чикаго през почивните дни, включително осем смъртни случая, а цифрите за предходните два уикенда са сходни, предаде БГНЕС. „Чикаго отново ще бъде безопасно място, и то скоро“, настоя той, цитиран от АФП.

Още: Показала среден пръст на Националната гвардия: Уволниха държавна служителка в САЩ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Коментарите идват, след като републиканският лидер многократно заплаши да изпрати хиляди американски военни в крепости на демократите като Чикаго и Балтимор, градове, които той критикува като зони с висока престъпност, пълни с нелегални имигранти. През последните дни Прицкер влезе в конфликт с Тръмп, обвинявайки президента, че с разполагането на войски е започнал „инвазия“, за да подкрепи антикриминалната си и антиимиграционна програма.

Националната гвардия и пехотата са вече в Лос Анджелис

Хиляди войници от Националната гвардия и морски пехотинци бяха разположени в Лос Анджелис от юни насам, с цел да подпомагат полицията в потушаването на протестите и безредиците, предизвикани от акциите на Тръмп срещу мигрантите без документи. Тръмп разпореди разполагането на Националната гвардия и във Вашингтон през август. Той твърди, че тази мярка е повишила сигурността в града.

Още: Тръмп заплаши да изпрати войски в Балтимор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Чикаго Национална гвардия
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес