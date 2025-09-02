"Влизаме": Тръмп вкарва Националната гвардия в Чикаго

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че ще изпрати войски от Националната гвардия в Чикаго. Той обаче не предостави точен график кога ще се случи това.

На въпрос на репортер в Белия дом днес дали е взел решение да изпрати Националната гвардия в Чикаго, Тръмп отговори: „Ами, отиваме. Не казвам кога, но влизаме.“

"Чикаго е най-лошият и най-опасният град в света"

По-рано днес президентът на САЩ обеща бързо да разреши „проблема с престъпността“ в Чикаго, описвайки го като „най-опасният град в света“ и намеквайки, че може да изпрати войски в метрополиса в Средния Запад. „Ще разреша проблема с престъпността бързо, точно както направих във Вашингтон“, заяви Тръмп, имайки предвид разполагането на резервисти от Националната гвардия по улиците на столицата на САЩ от миналия месец.

„Чикаго е най-лошият и най-опасният град в света, безспорно“, каза той и добави, че Дж. Б. Прицкер, демократичният губернатор на щата Илинойс, където се намира Чикаго, „се нуждае от помощ, просто още не го знае“.

Тръмп цитира в публикацията си най-новите статистически данни за престъпността в третия по големина град в Америка: около 54 души са били простреляни в Чикаго през почивните дни, включително осем смъртни случая, а цифрите за предходните два уикенда са сходни, предаде БГНЕС. „Чикаго отново ще бъде безопасно място, и то скоро“, настоя той, цитиран от АФП.

Коментарите идват, след като републиканският лидер многократно заплаши да изпрати хиляди американски военни в крепости на демократите като Чикаго и Балтимор, градове, които той критикува като зони с висока престъпност, пълни с нелегални имигранти. През последните дни Прицкер влезе в конфликт с Тръмп, обвинявайки президента, че с разполагането на войски е започнал „инвазия“, за да подкрепи антикриминалната си и антиимиграционна програма.

Националната гвардия и пехотата са вече в Лос Анджелис

Хиляди войници от Националната гвардия и морски пехотинци бяха разположени в Лос Анджелис от юни насам, с цел да подпомагат полицията в потушаването на протестите и безредиците, предизвикани от акциите на Тръмп срещу мигрантите без документи. Тръмп разпореди разполагането на Националната гвардия и във Вашингтон през август. Той твърди, че тази мярка е повишила сигурността в града.

