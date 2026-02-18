Любопитно:

Танц на победата и изненадващи номинации в първия епизод на "Hell's Kitchen" 8 (ВИДЕО)

18 февруари 2026, 9:33 часа 0 коментара
Екшън, кулинарни предизвикателства и две номинации дадоха началото на осмия сезон на най-горещото риалити предаване "Hell’s Kitchen". След първата битка в Кухнята на Ада отборът на дамите завоюва победа под зоркия поглед на шеф Ангелов. Загубата на мъжете донесе изненадващи номинации. Двама от най-опитните участници - специалистите по месо и риба Стефан Стефанов и Милорад Младенович, вече са в оспорвана надпревара за мястото си в телевизионния формат.

Снимка: NOVA

Жените изтанцуваха танца на победата, след като "обърнаха мача натриха носовете на мъжете", както каза шеф Ангелов. 

В новия сезон осемнадесет претенденти от различни краища на света атакуват първото място и титлата "Най-добър готвач на България". Всеки от тях приготви авторско ястие, с което да впечатли шеф Ангелов с кулинарния си талант и да донесе точка на своя отбор.

Снимка: NOVA

Най-добре със задачата се справиха забавният и амбициозен Събков, бразилецът Денисиньо, риалити наследницата Десислава Трифонова, вечно усмихнатият Лападатов, пазителката на българските традиции Татяна и домакинята Аля, която донесе и ключовата точка за отбора на дамите.

Знаменитостите идват

Днес (18 февруари) в Кухнята на Ада влизат звездните участници, дръзнали да излязат от зоната си на комфорт и да предизвикат себе си пред най-взискателния ментор в телевизионния ефир. Как се представя рапър с приготвянето на бабини рецепти, колко добре се справят майка и дъщеря в екип и ще се разберат ли Чикагото и шеф Ангелов? 

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
ТВ предавания Hells Kitchen
