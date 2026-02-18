Андрей Гюров представя служебния кабинет при Йотова

Номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров представя служебното си правителство при президента Илияна Йотова, предаде БНТ. Часове до обявяването на 106-ото правителство на България. Точно в 12:00 днес посоченият за служебен премиер Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия кабинет. Още: Крум Зарков: Не съм информиран представители от БСП да участват в проектокабинета

Държавният глава вече обяви, че ако одобри папката с проектокабинета, на 19 февруари ще издаде указ за назначаване на служебно правителство и ще насрочи извънредни избори. По Конституция това трябва да се случи до два месеца – тоест "Изборът на България" 19 април.

Кои са спряганите имена в кабинета "Гюров"?

Снимка: БГНЕС

Как ще изглежда новият кабинет, засега няма официална информация, но в медиите вече се въртят различни спекулации. Ето кои са имената, публикувани от БНТ.

За вицепремиер се спряга Румяна Бъчварова, която заемаше същия пост, както и министър на вътрешните работи в правителство на Бойко Борисов.

За вътрешен министър се споменават имената на Бойко Рашков и Иван Демерджиев, вече заемали този пост. Но също така и на Емил Ганчев - бивш заместник-министър в кабинета на Гълъб Донев.

Очаква се правосъдието да оглави Емил Дечев, заместник-министър във ведомството в кабинета на Кирил Петков.

Начело на отбраната вероятно ще е Бойко Ноев, заемал е същия пост в правителството на Иван Костов.

За външен министър се коментират имената на две дами, свързани със СДС и НДСВ – Надежда Нейнски и Гергана Паси.

За финансите Георги Клисурски, бивш зам.-министър във ведомството в кабинета на Николай Денков.

За икономиката се спрягат имената на Трайчо Трайков и Даниела Везиева, заемали поста в правителствата на Бойко Борисов и Стефан Янев.

За регионален министър се споменава името на бившия министър Иван Шишков, макар че той отрича.

Министър на енергетиката вероятно ще е Александър Николов, който е заемал същия пост в кабинета на Кирил Петков.

Говори се, че Борислав Гуцанов ще остане начело на социалното министерство, но от средите на ПП отричат това.

Бившият министър на здравеопазването в кабинета на Кирил Петков - Асена Сербезова се очаква да заеме поста отново.

За образованието се споменават бившият заместник-министър във ведомството Наталия Митева и Сергей Игнатов – министър в правителство на Бойко Борисов.

Земеделието вероятно ще оглави бившият зам.-министър в правителството на Кирил Петков – Иван Христанов.

За екоминистреството се спряга Юлиан Попов, заемал пост в служебното правителство на Марин Райков и в редовното на Николай Денков. Министър на транспорта се очаква да е Георги Гвоздейков, заемал поста в правителствата на Денков и Главчев, или Красимира Стоянова също от правителство на Главчев.

За министър на спорта се спрягат Димитър Бербатов и Любомир Ганев.

Министър на културата вероятно ще е Тодор Чобанов, бил е зам. министър в правителство на Борисов.

Министерството на иновациите се очаква да оглави Милена Стойчева, заемала е поста в правителството на Денков.

