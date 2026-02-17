Войната в Украйна:

Митов се появи, но отново нито дума за "Петрохан"

17 февруари 2026, 12:44 часа 276 прочитания 0 коментара
Митов се появи, но отново нито дума за "Петрохан"

След дни на въпроси и обществено напрежение около трагедията край бившата хижа "Петрохан", министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов направи първа публична поява. Тя обаче не беше свързана с шестте смъртни случая, които разтърсиха страната, а с инспекция на ГКПП "Калотина" заедно с британския посланик Копси.

За посещението стана ясно от публикация на британското посолство във Facebook. В съобщението се посочва, че дипломатът е видял "как силното сътрудничество гарантира сигурността по границите и безопасността на гражданите" и че става дума за "силно партньорство, което осигурява реални резултати". На разпространените на 16 февруари снимки се вижда и Митов. Още: Съдът в Страсбург може да промени разследването на случая "Петрохан"

Тайна инспекция

Любопитното е, че инспекцията не беше предварително обявена от пресцентъра на МВР – практика, която обичайно съпътства подобни събития. Информацията се появи едва след това на страницата на министерството и изглежда е отразена без присъствие на журналисти.

Междувременно по случая "Петрохан" продължава да няма публичен коментар от вътрешния министър. Става дума за един от най-мащабните и мистериозни криминални случаи в последните години – петима мъже и 15-годишно момче, открити мъртви. Официално се разследват самоубийства и две убийства, последвани от самоубийство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В първите дни и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов сравни случая със сериала "Туин Пийкс", а паралелно се появиха и въпроси за евентуални връзки на ДАНС с част от групата. Част от огласената информация – включително за прекратена проверка по сигнал за сексуални контакти с малолетни – само засили общественото напрежение. Още: Мъжете в хижа "Петрохан" били "стресирани заради работата си": Какво гласят показанията на мексиканката Лолита

На този фон отсъствието на позиция от политическото ръководство на МВР прави впечатление. Даниел Митов не се яви и на изслушването в Народното събрание по случая, като в писмо е посочил, че "не може да присъства от 11 до 13 февруари". Вместо него пред депутатите застанаха заместник-министърът Филип Попов, директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП Ангел Папалезов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Петрохан Даниел Митов Ивайло Калушев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес