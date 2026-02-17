Митов се появи, но отново нито дума за "Петрохан"

След дни на въпроси и обществено напрежение около трагедията край бившата хижа "Петрохан", министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов направи първа публична поява. Тя обаче не беше свързана с шестте смъртни случая, които разтърсиха страната, а с инспекция на ГКПП "Калотина" заедно с британския посланик Копси.

За посещението стана ясно от публикация на британското посолство във Facebook. В съобщението се посочва, че дипломатът е видял "как силното сътрудничество гарантира сигурността по границите и безопасността на гражданите" и че става дума за "силно партньорство, което осигурява реални резултати". На разпространените на 16 февруари снимки се вижда и Митов. Още: Съдът в Страсбург може да промени разследването на случая "Петрохан"

Тайна инспекция

Любопитното е, че инспекцията не беше предварително обявена от пресцентъра на МВР – практика, която обичайно съпътства подобни събития. Информацията се появи едва след това на страницата на министерството и изглежда е отразена без присъствие на журналисти.

Междувременно по случая "Петрохан" продължава да няма публичен коментар от вътрешния министър. Става дума за един от най-мащабните и мистериозни криминални случаи в последните години – петима мъже и 15-годишно момче, открити мъртви. Официално се разследват самоубийства и две убийства, последвани от самоубийство.

В първите дни и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов сравни случая със сериала "Туин Пийкс", а паралелно се появиха и въпроси за евентуални връзки на ДАНС с част от групата. Част от огласената информация – включително за прекратена проверка по сигнал за сексуални контакти с малолетни – само засили общественото напрежение. Още: Мъжете в хижа "Петрохан" били "стресирани заради работата си": Какво гласят показанията на мексиканката Лолита

На този фон отсъствието на позиция от политическото ръководство на МВР прави впечатление. Даниел Митов не се яви и на изслушването в Народното събрание по случая, като в писмо е посочил, че "не може да присъства от 11 до 13 февруари". Вместо него пред депутатите застанаха заместник-министърът Филип Попов, директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП Ангел Папалезов.