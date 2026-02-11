Кой е Андрей Гюров - предложението на президента за служебен премиер

Андрей Гюров е номиниран за служебен министър-председател на Република България - стъпка, която го извежда от ръководството на централната банка към върха на изпълнителната власт. Професионалният му път обединява повече от две десетилетия опит в международните финанси, академичната сфера и активната парламентарна дейност.

Образование и ранни години

Андрей Гюров е роден на 29 февруари 1975 г. в Гоце Делчев. Завършва Математическата гимназия в Благоевград, където се насочва към точните науки - интерес, който по-късно прераства в специализация по икономика.

Висшето си образование придобива в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност "Икономика". Академичният му път продължава във Виенски университет, където защитава докторска степен по икономика. Научната му работа е съсредоточена върху монетарната политика и механизмите на финансовите пазари.

През годините преминава допълнителни обучения в престижни институции, сред които INSEAD, с фокус върху стратегическо управление и финансов анализ.

Кариера във финансовия сектор и академията

Преди навлизането си в политиката Гюров изгражда дългогодишна кариера в Австрия. В продължение на повече от десет години работи в австрийската банкова система, включително в една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа - Erste Group. Позициите му са свързани с управление на кредитен риск, портфейлни стратегии и внедряване на аналитични банкови системи.

След завръщането си в България става преподавател по финанси в Американски университет в България. Води курсове по корпоративни финанси, инвестиции и международни пазари, като паралелно развива консултантска дейност в областта на финансовите технологии и банковите иновации.

Политическа и парламентарна дейност

Гюров е сред съоснователите на Продължаваме промяната. На изборите през ноември 2021 г. е водач на листата в Първи многомандатен избирателен район - Благоевград и е избран за народен представител.

Той е депутат в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание и оглавява парламентарната група на формацията. В качеството си на председател на групата участва в Председателския съвет, където се координира законодателният дневен ред.

Като член, а впоследствие и председател на Комисията по бюджет и финанси, е сред ключовите фигури при изготвянето на държавния бюджет, измененията в данъчните закони и нормативната рамка, свързана с Плана за възстановяване и устойчивост.

Роля в Българската народна банка

През юли 2023 г. 49-ото Народно събрание го избира за подуправител на Българска народна банка, където поема управление "Емисионно".

В тази роля отговаря за поддържането на пълното валутно покритие на паричните задължения на централната банка - основен стълб на валутния борд. Участва активно в техническата подготовка на страната за присъединяване към еврозоната, представлявайки БНБ в Генералния съвет на Европейска централна банка и в работни формати към ЕКОФИН.

По негово ръководство са реализирани значителни промени в управлението на международните валутни резерви.

Спорът за несъвместимост

След назначението му в БНБ Комисия за противодействие на корупцията започва проверка за евентуална несъвместимост заради участия в неправителствени организации и дружества.

През юни 2024 г. комисията приема, че е налице нарушение, тъй като участието му в сдружение противоречи на закона. Гюров оспорва решението и заявява, че е спазил изискванията за освобождаване от управителни функции. Върховен административен съд потвърждава акта на първа инстанция, а впоследствие казусът е изпратен за тълкуване до Съд на Европейския съюз с оглед защитата на независимостта на централните банкери в ЕС.

Публичен образ

Андрей Гюров често е определян като технократ с силно аналитичен стил. В публичните си изяви залага на аргументация, основана на факти и данни, като избягва острия политически тон.

Владее английски и немски език. В свободното си време практикува колоездене, тенис и ски. Женен е и има две деца.