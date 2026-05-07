Спорт:

Хванаха бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж с допинг

07 май 2026, 15:14 часа 303 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хванаха бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж с допинг

Бронзовият медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 Евгений Тихонцов от Беларус е уличен в употреба на допинг, съобщи Международната агенция за допинг тестване (ITA). Според организацията, следи от хормона на растежа са открити в допинг пробата на спортиста, взета на 8 март 2026 година. Той има право да поиска отваряне на проба Б и да даде обяснение за забраненото вещество.

Евгений Тихонцов е един от най-добрите щангисти в категория до 102 килограма

„Ако бъде поискан анализ на проба Б и резултатът от проба А бъде потвърден, случаят ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. Ако не бъде поискан анализ на проба Б, случаят също ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. На спортиста ще бъде дадена възможност да представи обяснението си за резултата“, се казва в изявление на ITA.

27-годишният Тихонцов е един от най-добрите беларуски щангисти през последните години. Той завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 102 кг, злато и бронз на Световното първенство и три златни отличия от шампионати на Стария континент (2019, 2024, 2025).

ОЩЕ: България се доближи на девет титли от абсолютния европейски връх в щангите

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
допинг щанги вдигане на тежести Олимпийски игри в Париж 2024
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес