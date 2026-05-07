Обрат по трансфера на национал в ЦСКА: Истината за набелязаното крило излезе наяве

07 май 2026, 16:07 часа 645 прочитания 0 коментара

Дори и да проявява интерес – ръководството на ЦСКА не е направило стъпки към привличането на бившия български национал Силвестър Джаспър. През последните дни се появиха информации в тази посока, но те бяха отречени от журналиста Илиян Койчев. Двамата се познават добре, тъй като на практика именно Койчев е откривател на Джаспър за националния отбор чрез електронна игра.

Цървена звезда и Партизан също имат интерес към Джаспър

„Силвестър Джаспър привлича сериозен интерес преди летния трансферен прозорец. Чух, че Цървена звезда, Партизан и Войводина, както и клубове от Турция, Белгия и Азербайджан следят ситуацията около него. Договорът му изтича през 2027 г., така че летен трансфер е много вероятен. Също така няма комуникация между лагера на Джаспър, Железничар и ЦСКА София. Българските медии съобщиха, че „червените“ са заинтересовани от българския крило, но засега няма никакви преговори“, обяви журналистът в социалните мрежи.

Джаспър е роден в Лондон, но е бивш младежки национал на България. Офанзивният футболист прави много силен сезон в сръбския елит и в рамките на 30 мача има 7 гола и 6 асистенции. Неговият отбор заема 4-тата позиция, което е отлично постижение за Железничар.

Бойко Димитров
