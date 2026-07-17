Няма подпис, но сме съавтори: ГЕРБ обясниха от А до Я казуса с декларацията от Киев (ВИДЕО)

"Ако влезете в сайта на президента на Украйна, ще видите, че ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор", каза народният представител от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев по време на брифинг в парламента във връзка с казуса за декларацията от Киев, за която първо излезе информация в медиите, че България е подкрепила, а впоследствие външно министерство отрекоха Велислава Петрова - Чамова да я е подписвала.

Защо няма подпис?

Бившият външен министър обясни, че става въпрос за заключителен документ, в случая оформен като декларация след Срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа.

"Няма физически ръчно положени подписи", обясни Георгиев и уточни, че държавите, които не желаят да бъдат включвани в декларацията заявяват това предварително, както е направила Сърбия. ОЩЕ: "Не виждам победител": Радев за войната в Украйна и с питане някой видял ли е Велислава Петрова да подписва (ВИДЕО)

Ние сме съавтори

От обяснението на Георгиев се разбра, че всички останали се считат за подписали и даже фигурират като съавтори.

"Името на българския външен министър е просто протоколно последно, защото нивото, на което сме участвали е министър, а останалите са държавни глави, правителствени ръководители, вицепремиери", добави Георгиев.

"Ясно е, че тези, които са изброени, поемаме съответните послания и ги изразяваме. Вътре е въпросната станала моторно известна точка 7 за "Коалицията на желаещите", вътре е осъждането на руската агресия срещу Украйна", изброи още Георгиев. ОЩЕ: Външният министър: За първи път България не следва някакви инструкции на други посолства (ВИДЕО)