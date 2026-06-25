КС удари решението на Народното събрание за Съвета за мир на Тръмп

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционно решението на Народното събрание, с което депутатите задължиха Министерския съвет да внесе за ратификация договора за Съвета за мир.

Делото беше образувано по искане на служебното правителство на Андрей Гюров. В него кабинетът посочи, че парламентът е надхвърлил конституционните си правомощия, като е навлязъл в компетентността на изпълнителната власт. Според правителството редът за сключване и внасяне за ратификация на международни договори е изчерпателно уреден в Закона за международните договори на Република България, а всички действия до етапа на ратификация са изцяло в правомощията на Министерския съвет.

В мотивите си Конституционният съд припомня вече утвърдената си практика, че Народното събрание не може чрез свои решения да се намесва в правомощията на други държавни органи или да упражнява контрол извън пределите на собствената си компетентност. Още: Тръмп сега не може да ни вземе пари за Съвета за мир, но кабинетът "Радев" оставя вратата отворена

Според магистратите и в този случай парламентът е излязъл извън конституционно определените си правомощия, с което е нарушил принципите на разделението на властите и на правната сигурност.

Съдът изрично посочва, че депутатите са осъществили недопустима намеса в правомощието на Министерския съвет сам да преценява дали и кога да започне процедура по ратификация на международен договор.

„Правомощието на законодателя да ратифицира международни договори не го овластява чрез своите решения да задължава Министерския съвет да внесе законопроект за ратификация“, се казва в решението на Конституционния съд. Още: Конституционният съд влиза в спора за Съвета за мир на Тръмп

КС намира за противоконституционна и разпоредбата, с която министърът на външните работи беше задължен да обнародва в "Държавен вестник" закона за ратификация в 15-дневен срок от влизането му в сила. Според съда по този начин парламентът е навлязъл в изключителните правомощия на президента, тъй като именно държавният глава обнародва законите, с изключение на тези за изменение и допълнение на Конституцията.