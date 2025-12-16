Спорт:

Консултациите при Радев продължават в сряда

Президентът Румен Радев продължава консултациите с партиите в 51-вото Народно събрание. В сряда (17 декември) той ще приеме на "Дондуков" 2 представители на БСП - Обединена левица и на "Има такъв народ", съобщават от пресцентъра на държавния глава. Разговорите с БСП ще са в 10:00 часа, а с ИНТ – в 11:30 часа.

Днес президентът се срещна с партия "Възраждане". Основните им искания бяха за предсрочни избори и отлагане на еврото. ОЩЕ: Пари, валути и смъртни печати: Костадинов юрка президента да говори с ЕК за отлагане на еврото (ВИДЕО)

Костадинов загатна темата и за политически проект на президента, като коментира, че упорито се говори за това, но му прехвърли топката, за да си каже дали е така или не е.

От консултациите с ДПС - Ново начало стана ясно, че партията подкрепя удължителния бюджет и настояват за машинно гласуване, но със сканиращи и преброяващи машини. ОЩЕ: Радев и хората на Пеевски на едно мнение за спекулата и с критика към кабинета "Желязков"

В понеделник проведе консултации с ГЕРБ-СДС и с ПП-ДБ.

Виолета Иванова
