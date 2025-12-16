"Шикалкави, мълчи, шаш и паника до последния момент": Стойчо Стойчев за поведението на Радев

Румен Радев по същество не представлява нов тип политик. Той е същия като предишните, защото така правят българските политици – за висш майсторлък се води до последно да шикалкавиш, да мълчиш и шаш и паника до последния момент. Мистичността не излиза от българските политиците. Няма да стане промяната, ако не се промени традицията. Ние искаме промяна, а тръгваме напред с традицията. Този коментар направи политологът Стойчо Стойчев за поведението на държавния глава.

По думите му ключовият въпрос е кой задава дневния ред, какъв е той и чак тогава се правят коалиции. "В момента най-важното е кой се явява на избори и какво предлага", посочи Стойчев.

Петър Чолаков заяви от своя страна, че в тази политическа обстановка Бойко Борисов играе много хитро и да се върне по-силен в мача.

"Така е. Борисов успя да не стане мишена. Той успя да слезе от влака в последния момент и сега мишената е само Делян Пеевски", съгласи се Андрей Райчев.

Стойчев каза, че въпросът с Пеевски не е основна тема на протеста. "Хората поискаха развитие на България. Искаха се предсрочни избори и те ще се случат по най-бързия възможен начин. Хубаво ще е, ако на тези избори се реализира нещо положително от цялата протестна енергия - пълна електорална мобилизация на всички, които искат някаква промяна", каза той.