Радев и хората на Пеевски на едно мнение за спекулата и с критика към кабинета "Желязков"

Въпросът за справяне със спекулата беше повдигнат по време на консултациите на президента Румен Радев с "ДПС - Ново начало" за съставяне на втори редовен кабинет в 51-ото Народно събрание. Според Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" институциите са готови за еврото, но спекулата ще е основното предизвикателство при въвеждането на еврото и парламентарната им група ще продължи да бъде активна по тази тема. "Няма други опасности пред страната", каза Цонев.

Според Радев обаче тези мерки е трябвало да се вземат още отдавна, с което Цонев се съгласи и посочи, че изпълнителната власт и регулаторите е трябвало да бъде по-твърди.

Бюджетът на страната

Според "ДПС - Ново начало" е трябвало да има нормален, редовен бюджет, а не удължителен, но при тази ситуация, в която повечето политически сили искат удължителен закон, те ще подкрепят такъв.

Цонев обясни, че редовният бюджет е имал за цел да подпомогне хората, общините и бизнеса при въвеждане на еврото, но според "ДПС - Ново начало" той не е бил добре комуникиран със социалните партньори с обществото.

"Няма добър и лош бюджет, има бюджет, който отговаря на условията и се съобразява с това, което се случва с финансовата и икономическата сфера на страната", добави Цонев.

За машинно гласуване, но без "мадуровки"

От "ДПС - Ново начало" бяха попитани от президента дали са готови за нов Изборен кодекс, като те заговориха за такива промени, за да може процесът да стане по-прозрачен и по-сигурен.

Йордан Цонев подчерта, че от години ДПС настоява за машинно гласуване, но не трябва да е с тези машини, придобили по думите му названието "мадуровки" по името на президента Мадуро, тъй като според тях те са абсолютно компрометирани.

Има ли шанс за ново правителство в 51-яи парламент

"Държа да уточня, че вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепели това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има дългосрочно управление", каза Радев на представителите на партията на Пеевски. Ето защо президентът попита дали смятат да търсят продължаване на живота на 51-ия парламент.

"Да, правилно отбелязахте, ние подкепяхме това упраление с ясното съзнание, че политическата криза от последните четири години трябва да намери своето решение предвид и на важните събития, които предстояха пред страната - въвеждането на еврото като единна валута, излизането от финансовите дисбаланси, геополитическата обстановка", каза Цонев, напомняйки, че "ДПС - Ново начало" не са участвали в изпълнителната власт и в ръководствата на комисии.

"Дали смятаме, че в този парламент трябва да продължим тази наша политика. Не, разбира се. Събитията, които се случиха, ясно ни казаха, че този парламент е приключил своя реален политически живот", каза още Цонев.