Войната в Украйна:

Марио Рангелов: Първо депутат на Доган, после напусна, а едва след това се отказа от имунитета си

03 септември 2025, 09:47 часа 236 прочитания 0 коментара
Марио Рангелов: Първо депутат на Доган, после напусна, а едва след това се отказа от имунитета си

Бившият депутат от "Алианс за права и свободи" и понастоящем независим народен представител Марио Рангелов е решил да се откаже от депутатския си имунитет в първия ден от новия парламентарен сезон, съобщи председателят на парламента Наталия Киселова при откриването на есенната пленарна сесия на Народното събрание.

Това е станало още на 1 август, но от тогава парламентът не е заседавал. В рамките на настоящия 51-ия парламент и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов му поиска имунитета два пъти. Целта - даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Рангелов по досъдебно производство по описа на Комисията за противодействие на корупцията и прокурорска преписка по описа на Софийската градска прокуратура за евентуално купуване на гласове в Червен бряг и Койнаре.

Още: ГЕРБ няма да подкрепя сваляне на имунитети (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Любопитното в случая обаче е, че Рангелов напусна групата около Ахмед Доган и остана независим депутат, като едва след това вече се отказа от имунитета си. Преди това и двете искания на Сарафов бяха отклонени.

Още: Peevski style: Бий Киселова, да се сещат останалите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
депутатски имунитет 51 Народно събрание АПС Марио Рангелов
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес