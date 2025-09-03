Марио Рангелов: Първо депутат на Доган, после напусна, а едва след това се отказа от имунитета си

Бившият депутат от "Алианс за права и свободи" и понастоящем независим народен представител Марио Рангелов е решил да се откаже от депутатския си имунитет в първия ден от новия парламентарен сезон, съобщи председателят на парламента Наталия Киселова при откриването на есенната пленарна сесия на Народното събрание.

Това е станало още на 1 август, но от тогава парламентът не е заседавал. В рамките на настоящия 51-ия парламент и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов му поиска имунитета два пъти. Целта - даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Рангелов по досъдебно производство по описа на Комисията за противодействие на корупцията и прокурорска преписка по описа на Софийската градска прокуратура за евентуално купуване на гласове в Червен бряг и Койнаре.

Любопитното в случая обаче е, че Рангелов напусна групата около Ахмед Доган и остана независим депутат, като едва след това вече се отказа от имунитета си. Преди това и двете искания на Сарафов бяха отклонени.

