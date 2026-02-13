Любопитно:

Министърът на правосъдието уволни председателката на комисията на изпита за правоспособност

13 февруари 2026, 20:22 часа 297 прочитания 0 коментара
Министърът на правосъдието уволни председателката на комисията на изпита за правоспособност

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е уволнил председателката на злополучната комисия на изпита за правоспособност, чийто състав се наложи да бъде подменен почти изцяло заради скандал със сгрешени въпроси, предаде „Лекс“. Шефка на комисията беше инспекторката в Инспектората на министерството по Закона за съдебната власт Драгомира Искрева. Тя беше единственият представител на ведомството в нея.

Още: Педофилията в България: След над 400 случая за 2 години - кабинетът предлага реформа в НК (ВИДЕО)

Членове на комисията бяха преподавателят в УНСС доц. д-р Павел Смолички, Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет (резервен член), съдията във Върховния административен съд Станимир Христов (резервен член) и следователят от Националната следствена служба Мариан Маринов. Всички те, без Седефова, бяха сменени след първата част на изпита – теста, след като фейсбук групата „Правна лудост“ алармира за проблеми с четири въпроса в него. При два от тях комисията беше приела за верни грешни отговори. За единия призна сама и допусна до втората част на изпита още петима души. За втория сгрешен въпрос обаче сменената впоследствие комисия настояваше, че е права, въреки обстойните правни аргументи, че не е така.

Още: След шест трупа: Правосъдният министър разпореди проверка на сдружението на Калушев

След смяната на изпитващите е направена още една проверка на работите и така до втората част на изпита – решаването на казус, са допуснати още петима души. Т.е. общо десетима са щели да бъдат ощетени заради сгрешените въпроси, ако участници в изпита не бяха разгласили проблема чрез „Правна лудост“. От тези десет души девет са издържали успешно изпита за правоспособност, научи „Лекс“.

По информация на „Лекс“ налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание на инспекторката е мотивирано с неизпълнение на задълженията ѝ като ръководител на комисията, която организира и провежда изпита по юридическа правоспособност. Тя не е уведомила министъра на правосъдието за допуснати грешки в изпитния тест и е отказала да изпълни разпореждането му да бъде извършен правен анализ и проверка на изпитния тест. А с поведението и действията си е неглижирала създалата се ситуация и не е предприела адекватни действия, за да бъдат преодолени негативните последици.

Още: След ограничаването на имотния регистър: Цените на сделките ще се публикуват, пращат ни SMS при опит за достъп

В заповедта се изтъква, че това неизпълнение на нормативно установени задължения на инспекторката е довело до настъпване на вреди за трети лица и е уронило доброто име на Министерството на правосъдието.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Георги Георгиев министър на правосъдието юридическа правоспособност
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес