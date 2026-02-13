Министърът на правосъдието уволни председателката на комисията на изпита за правоспособност

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е уволнил председателката на злополучната комисия на изпита за правоспособност, чийто състав се наложи да бъде подменен почти изцяло заради скандал със сгрешени въпроси, предаде „Лекс“. Шефка на комисията беше инспекторката в Инспектората на министерството по Закона за съдебната власт Драгомира Искрева. Тя беше единственият представител на ведомството в нея.

Членове на комисията бяха преподавателят в УНСС доц. д-р Павел Смолички, Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет (резервен член), съдията във Върховния административен съд Станимир Христов (резервен член) и следователят от Националната следствена служба Мариан Маринов. Всички те, без Седефова, бяха сменени след първата част на изпита – теста, след като фейсбук групата „Правна лудост“ алармира за проблеми с четири въпроса в него. При два от тях комисията беше приела за верни грешни отговори. За единия призна сама и допусна до втората част на изпита още петима души. За втория сгрешен въпрос обаче сменената впоследствие комисия настояваше, че е права, въреки обстойните правни аргументи, че не е така.

След смяната на изпитващите е направена още една проверка на работите и така до втората част на изпита – решаването на казус, са допуснати още петима души. Т.е. общо десетима са щели да бъдат ощетени заради сгрешените въпроси, ако участници в изпита не бяха разгласили проблема чрез „Правна лудост“. От тези десет души девет са издържали успешно изпита за правоспособност, научи „Лекс“.

По информация на „Лекс“ налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание на инспекторката е мотивирано с неизпълнение на задълженията ѝ като ръководител на комисията, която организира и провежда изпита по юридическа правоспособност. Тя не е уведомила министъра на правосъдието за допуснати грешки в изпитния тест и е отказала да изпълни разпореждането му да бъде извършен правен анализ и проверка на изпитния тест. А с поведението и действията си е неглижирала създалата се ситуация и не е предприела адекватни действия, за да бъдат преодолени негативните последици.

В заповедта се изтъква, че това неизпълнение на нормативно установени задължения на инспекторката е довело до настъпване на вреди за трети лица и е уронило доброто име на Министерството на правосъдието.