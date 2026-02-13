Откриха гигантски лава тунел под повърхността на Венера

Учени откриха, че на Венера може да съществува гигантска подземна структура, изваяна от вулканична дейност. Ако това бъде потвърдено, това ще бъде втората известна лавова тръба на Венера. Това съобщава изданието Space.com.

Гигантски тунел от лава на Венера

Откритието доказва също, че Венера не е геологично „мъртва“ планета, а че повърхността и вътрешността ѝ продължават да се променят под влиянието на вулкани. Това открива нови възможности за разбиране на еволюцията ѝ и сравняването ѝ с други планети в Слънчевата система.

В новото проучване учените се фокусират върху локализирани повърхностни срутвания, които възникват, когато участъци от скала се срутват, създавайки отвори, подобни на небесни светлини, които могат да разкрият подземни кухини. Едно такова образувание, разположено на западния склон на Никс Монс - един от 1600 големи вулкана и близо милион по-малки, които доминират на повърхността на Венера - показва отличителен радарен модел, който много наподобява сигнатурите, получени от срутвания на лавови тръби.

Учените са провели анализ на околността, който е показал, че каналът може да се простира на няколко десетки километра, въпреки че към момента са успели да потвърдят съществуването само на част от структурата. За да се потвърди съществуването ѝ, както и да се изчислят пълните ѝ размери, са необходими допълнителни изследвания.

Междувременно Сара Ръсел, професор по планетарни науки в Природонаучния музей в Лондон, заяви в коментар пред CNN, че може да съществува живот на други планети и за това има доказателство.

Откриването на органична молекула, съдържаща сяра, в междузвездното пространство прави съществуването на живот на планети, различни от Земята, по-вероятно.

Сярата е един от шестте елемента, необходими за живота на Земята, и може би е била най-важният компонент в най-ранните форми на живот на Земята, осигурявайки жизненоважно гориво за древните микроорганизми.

„Наличието на сложни органични молекули в центъра на нашата Галактика означава, че биологично важни материали биха могли да бъдат навсякъде в космоса. Това предполага, че подобни процеси (т.е. развитието на живота) биха могли да се случват и другаде – което прави съществуването на живот на друга планета малко по-вероятно“, коментира ученият неотдавнашното откритие.

