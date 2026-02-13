Оставката на Румен Радев:

На прага на новото служебно правителство: Кои са вероятните министри в кабинета "Гюров"?

Остават пет дни до официалното представяне на състава на служебния кабинет на номинирания за премиер Андрей Гюров. В сряда той трябва да представи своите министри пред президента Илияна Йотова, а впоследствие те да положат клетва пред Народното събрание. Очаква се това да се случи на 19 февруари, четвъртък, след което президентът Илияна Йотова да насрочи парламентарните избори за 19 април.

В публичното пространство вече се спрягат възможните имена на министри в новия кабинет, който ще управлява страната през следващите месеци - bTV например публикува списък. 

Ето кои са възможните министри:

  • За момента с голяма степен на сигурност се знае, че вицепремиер ще бъде Румяна Бъчварова. Тя е заемала този пост в кабинета на Бойко Борисов, била е и начело на МВР.
  • За ключовото вътрешно министерство, от което се очаква да проведе честни избори, се спряга Емил Ганчев, който е бивш заместник-министър. По информация на Actualno.com, обаче, на поста може да се озове и Веселин Вучков, който вече е бил вътрешен министър в едно от правителствата на Бойко Борисов.
  • За министерството на правосъдието се спряга името на бившия заместник министър в кабинета на Кирил Петков - Емил Дечев.
  • За отбраната всички източници посочват бившият министър в същия ресор при Иван Костов – Бойко Ноев.
  • За министерството на външните работи също се спряга име на бивш министър при Иван Костов – това е Надежда Нейнски. Не се изключва, обаче, постът да поеме бившият първи дипломат в правителството на Симеон Сакскобургготски Гергана Паси. По наша информация, е обсъждан и още един вариант – това на бившият екоминистър при Кирил Петков Юлиян Попов.
  • Тук трябва да се отбележи, че името на Юлиян Попов се спряга и за Министерство на околната среда и водите.
  • В икономиката изборът отново е между двама бивши министри – Трайчо Трайков при Бойко Борисов и Даниела Везиева при служебния кабинет на Стефан Янев.
  • Министерство на образованието вероятно ще поеме бившият заместник министър Наталия Митева.
  • Поста си в кабинета „Гюров“ се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов, който към момента е министър на труда и социалната политика в оставка в кабинета на Росен Желязков.
  • Бившият заместник кмет по финанси и настоящ заместник министър Георги Клисурски пък се очаква да поеме държавната хазна.
  • И още бивши министри се завръщат – Асена Сербезова вероятно ще поеме здравеопазването.
  • Иван Шишков пък може отново да се озове начело на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  • За министър на енергетиката вероятно ще бъде назначен Александър Николов, който ръководеше същото ведомство в кабинета „Петков“, като беше номинация на „Има такъв народ“
  • За Министерство на иновациите и растежа пък се спряга името на Милена Стойчева, която пък заемаше този пост при т.нар. „сглобка“ между ГЕРБ и ПП-ДБ, с премиер Николай Денков.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
