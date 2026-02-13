"По стар милиционерски обичай": ДБ за информация за "Петрохан" и в шок от Калин Стоянов (ВИДЕО)

От "Да, България" са шокирани от изявлението на бившия шеф на ГДБОП и депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов и подозират частична, а не пълна информация по случая "Петрохан" до парламента. Това стана ясно от коментара им пред медиите след като стана ясно, че материали от разследването по случая "Петрохан-Околчица" са изпратени на председателя на парламента Рая Назарян.

Шокирани от Калин Стоянов

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев е шокиран от "Момчето за мръсни поръчки на Пеевски Калин Стоянов"-

"Докато е бил шеф на ГДБОП не е знаел, че има сигнал по отношение на "Петрохан". Това е шокиращо. Още по-шокиращо е, че всички други са знаели, включително хората от "Петрохан" и това става дума от думите на свидетели. Как е възможно да знаят деца, хора от организацията, но шефа на ГДБОП да не знае?", каза Мирчев.

Според него това е огромен провал за шефа на ГДБОП. "Ако той беше искрен, неговата политическа сила нямаше да гласува против нашето предложение цялата информация да бъде изкарана", смята още Мирчев.

"По стар милиционерски обичай..."

Двамата лидери на "Да, България" са били в секретно деловодство на парламента, но материалите от прокуратурата още не са постъпили там, тъй като в момента са при Рая Назарян, което по думите им е нормално.

"Нашият натиск доведе до това прокуратурата да изпрати нещо. Обаче прокуратурата е изпратила материали по настоящото досъдебно производство. Ние сме поискали информацията за прекратените през миналата година производства и ако и имало и други преди това. По стар милицонерски обичай най-вероятно ще ни предоставят частична информация", смята Божидар Божанов.

Според "Да, България" цялата ситуация става неудобна, защото още първия ден се появява главният прокурор без да има представа, казва, че работата е "Туин Пийкс". "Лошото е, че тази работа продължава да изглежда все по-злее, защото стана ясно, че ДАНС са следили групата, а групата последната една година си взаимодейства официално с МВР", добави още Мирчев.

На въпрос дали е възможно да няма информация по веригата между ДАНС и МВР, той посочи, че ако това е така, трябва всички по веригата да подадат оставка.