Желязков мълчи за срещата на Съвета за мир при поява с Николай Младенов

Министър-председателят в оставка Росен Желязков и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев проведоха среща с върховния представител за Газа Николай Младенов в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В официалното правителствено съобщение се казва, че по време на разговора е обсъдена актуалната динамика на сигурността в региона на Близкия изток, с акцент върху хуманитарната и политическата ситуация в Газа. Страните обмениха мнения относно необходимостта от устойчиво прекратяване на огъня, гарантиране на достъпа до хуманитарна помощ и създаване на условия за дългосрочна стабилизация.

Донорски инициативи?

Специално внимание бе отделено на възможностите България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа – както чрез експертна и техническа помощ, така и посредством участие в международни координационни механизми и донорски инициативи.

Върховният представител информира българската страна за очакваните развития във връзка с реализирането на втората фаза от 20-точковия план на президента Доналд Тръмп за възстановяване на Газа, като очерта ключовите приоритети, предстоящите стъпки и ролята на международните партньори в процеса.

Припомняме, че на 19 февруари във Вашингтон трябва да се проведе първото заседание на т. нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. Не е ясно дали България, която се присъедини към съвета с подписа на премиера в оставка Желязков, ще участва в заседанието. От страните от ЕС само Унгария се присъедини към инициативата.

Припомняме още, че преди три дни правителството в оставка публикува решението за присъединяването ни към съвета, но де факто призна, че подписът на Желязков не означава нищо без ратификация на Народното събрание.

Голям дипломатически гаф

Преди дни в предаването ни Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев определи присъединяването ни като “голям дипломатически гаф, за който тепърва ще берем срам.“

Той обясни, че документът дори не е внесен за ратификация в парламента. “И в един момент се оказва, че ние с фанфари и фойерверки подписваме нещо, което ние не можем да изпълним“, каза дипломатът.

Той припомни, че на въпросната среща ще бъде поставен въпросът за финансирането на възстановяването на Газа. Там, по плана, който е поставен от Джерад Къшнър, зетя на Доналд Тръмп, трябва да бъдат събрани 30 милиарда долара.

Премиерът в оставка увери след подписването, че България не е поела финансов ангажимент да внесе 1 милиард долара, за да си осигури постоянно място в съвета.

На срещата Младенов - Желязков обаче се говори за включването на страната ни във възстановяването на Газа с, цитираме официалното съобщение, с "донорски инициативи". Остават въпросите какво означава това и ще участва ли страната ни в тази първа среща на съвета, при липсваща ратификация от нашето Народно събрание.