Йотова размаха пръст на Скопие: Няма еврочленство, докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ

Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за нейното европейско членство. Това не е само българската, това отдавна е европейската политика. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, като акцент на срещата им беше разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани.

Президентът Йотова отбеляза притеснителните сигнали, че ръководството на Северна Македония се опитва да намери лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия клъстър от преговорите за присъединяване, в чиято основа са човешките права. „Няма как България да се съгласи с такава промяна. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани, да се намери решение на въпроса със Северна Македония, ако страната все още иска да се присъедини към съюза“, подчерта българският държавен глава.

На Мюнхенската конференция президентът Йотова разговаря и с Николай Младенов – върховния изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. „Г-н Младенов ме увери, че повече яснота за функционирането на Съвета за мир ще има на срещата във Вашингтон на 19 февруари. „На какво ниво ще бъде представена България, ми е много трудно да кажа. Аз няма да присъствам, тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание“, заяви пред български журналисти Илияна Йотова.

Мицкоски поиска македонец в Министерски съвет

"Конституционните промени няма да се случат без ясни гаранции, че процесът на европейска интеграция няма да бъде съпроводен с нови блокади и двустранни условия". Това заяви преди дни македонският премиер Християн Мицкоски, цитиран от редица македонски медии, след като говори пред телевизия МРТ1.

"Всички ли уважаваме международното право? Да. Ако го уважаваме и ако сме наясно с ангажиментите, поети от предишното правителство, колкото и катастрофални да са били те, те са поети от нашето правителство, независимо кой е настоящият министър-председател…. Ако едно правителство на източния ни съсед е поело задължение, като е подписало и ратифицирало конвенции за защита на правата на човека, спазване на решения на ЕСПЧ и т.н., това, което очакваме, е то да ги спазва. А именно - да се позволи на македонската общност да се регистрира като организация…. И тази общност трябва да има свой представител в Министерския съвет за правата на малцинствата", подчерта Мицковски, с което постави ново условие в искането за признаване на македонско малцинство в България, което ОМО "Илинден" преди много години тръгна да прокарва и беше спряно от българския съд, за да се стигне до Европейския съд по правата на човека.

