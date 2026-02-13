Желязков продължава да бута България към Съвета за мир на Тръмп

Премиерът в оставка Росен Желязков е предвидил участие на България в първата сесия на Съвета за мир - междуправителствена инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Форумът е насрочен за 19 февруари във Вашингтон - дата, която съвпада с очакваното обявяване на служебно правителство, призвано да поеме управлението след подадената оставка на кабинета "Желязков".

От изявление на Желязков по време на конференцията по сигурността в Мюнхен стана ясно, че България ще изпрати представител в американската столица, като решението кой точно да бъде той ще бъде взето от правителството. Не остана ясно обаче кое правителство ще направи това - действащото в оставка или предстоящото служебно. Още: Желязков мълчи за срещата на Съвета за мир при поява с Николай Младенов

"На 19-и съвпада предаването на управлението на изпълнителната власт, така че ние ще бъдем представени на съответното ниво, което да не бъде повлияно, а да има смисъл на приемственост в тези отношения и участие в тези организации", заяви Желязков в отговор на журналистически въпрос.

Той уточни, че темата за "Съвета за мир" не е била част от двустранните разговори в Мюнхен, тъй като всяка европейска държава самостоятелно изяснява формата на своето участие. "Но много от страните-членки на ЕС, под една или друга форма, ще намерят начин да участват в борда за мир", посочи още той.

Досега 22 държави са подписали хартата – основополагащия документ на съвета. Сред тях са Аржентина, Ел Салвадор, Косово, Монголия, Пакистан, Турция и Израел. Още: Полша и Италия отказаха на Тръмп за Съвета за мир

България в Съвета за мир на Тръмп

Решението за присъединяване на България към инициативата на Тръмп е било взето без консултация с парламента и без предварително публично обсъждане. Подкрепа за този ход дойде единствено от ГЕРБ и ДПС. Първоначално кабинетът възнамеряваше да внесе споразумението за ратификация в Народното събрание, но след засилваща се съпротива се отказа и остави темата за следващото редовно правителство и новия парламент.

По време на мюнхенската конференция Желязков и външният министър Георг Георгиев са провели среща с Николай Младенов, когото Тръмп определи за "върховен представител за Газа" с мандат да изпълнява неговия план за възстановяване на разрушената територия. Още: “Тепърва ще берем голям срам“: Милен Керемедчиев за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

Според правителствената информация в разговора е било обсъдено евентуалното участие на България във възстановяването на Газа – чрез експертна и техническа помощ, както и чрез включване в международни координационни механизми и донорски инициативи.

В официалното съобщение не се посочва какъв финансов ресурс би бил необходим и откъде биха дошли средствата за подобно участие.