Мирчев: Може и Бойко Борисов да подкрепи вота на недоверие

Дали ще бъде успешен вотът зависи от Делян Пеевски, който е част от управляващото мнозинство. Това си избраха хората на парламентарните избори, това си избра и Борисов. Дали ще падне или няма да падне, може и Бойко Борисов да го подкрепи. Това каза лидерът на "Да, България Ивайло Мирчев в предаването "На фокус" по Нова телевизия. Той уточни, че вотът на недоверие на ПП-ДБ е сериозен, а не пиар акция, като този на "Възраждане".

Мирчев отговори и на критиките на Борисов, че се нареждат на руското влакче с "Възраждане". "Не сме се нареждали на никакво руско влакче. Ние внасяме вот на недоверие, може да го подкрепи всеки. Самият Борисов може да го подкрепи. Той няколко пъти каза, че е готов да хвърли кърпата. Ами да го подкрепи той", добави още лидерът на "Да, България".

Той е сигурен, че ако Борисов прочете мотивите за вота на недоверие, ще се възмути и може да подкрепи вота и няма да се нареди на руското влакче. Според него това правителство е фасада на завладяната държава.

По думите му "хората трябва да си налегнат парцалите" и да дойдат на протеста на ПП-ДБ срещу завдладяната държава, защото иначе "двама шишковци, наречени депутати, ще завладеят страната и Орбан ще ни се стори детска игра".

Той заяви, че на много хора им е писнало да се говори за Пеевски, но когато се отиде в КПК, когато се отиде в контраразузнаването - се вижда същия този човек, който контролира процесите. "За кого да говорим", каза Мирчев, но отбеляза, че и Борисов е в тази работа. ОЩЕ: Петият вот на недоверие и кой ще е фиксацията: Николай Денков коментира

Случаят в Русе

Мирчев се разграничи от публикацията на "Българските елфи", които са призовали за агресия след случая с ОДМВР - Русе. "Факт е, че познавам част от хората в тази неформална група. Може би и лидерът им Петко Петков, но това по никакъв начин няма отношение към съдържанието, което публикуват. Нито аз мога да се обадя на българските елфи вие ще пускате това или онова. Те си преценяват какво да пускат", каза Мирчев.

Той осъди нападението над полицейския шеф, но според него случаят в Русе трябва да бъде изяснен, за да може хората да вярват на институциите. "Това, което виждаме в момента, изглежда като пореден опит като прикриване", каза още Мирчев.

Според него, колкото повече време минава по този случай със русенския полицейски шеф, толкова повече възникват въпроси, като например направена ли е кръвна проба на Кожухаров и на неговия съсед, както и кой е бил агресорът.

"В сайтовете на Пеевски по много случаи изведнъж изтичат записи, до момента такъв нямаме. И на мен ми е много трудно да повярвам, че двуметров мъж може да бъде насилен от осмокласник, който е 50 килограма", добави още Мирчев. ОЩЕ: "Краката му са, колкото ръката ми": Бащата на Жулиен не вярва, че е синът му е съборил шефа на ОДМВР - Русе