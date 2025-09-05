Борисов по домова книга: Кандидат за президент с ПП-ДБ, Благомир Коцев и пребитият шеф на МВР в Русе (ВИДЕО)

"Разбира се, че трябва да имаме общ кандидат. Единен - център - дясно, обществено приет с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. Човек, който да може 400-500 хил. гласа периферия той да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент. Всичко останало е обречено на неуспех", коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с идеята на ПП-ДБ за обща президентска кандидатура в десния сектор.

Борисов счита преди да се предложи кандидатура трябва да има консултации. Той обаче каза, че към този момент от ПП-ДБ не са му се обадили за президент, а по-голяма европейска, демократична, бореща се за върховенство на закона от ГЕРБ няма", посочи още Борисов.

"Вярвам, знам, сигурен съм, че в тези демократични среди има много мислещи политици, аналитици, бивши политици, които са съгласни с това, което казвам в момента, ако искаме да имаме успех", заяви още Борисов.

Според него обаче ПП и ДБ искат да се съешат с "Възраждане", Величие, МЕЧ срещу еврозоната. Той обърна внимание, че предстои първият бюджет в евро и попита ако няма редовно правителство дали този парламент ще изпълни бюджет на 3% дефицит. "Да питат Иван Костов, той разбира, ще им каже", призова ги Борисов.

Той коментира и плана на "Да, България", като каза, че нито една точка няма да им се изпълин, ако не са в коалиция с ГЕРБ.

Да пуснат Благомир Коцев

Лидерът на ГЕРБ коментира и протестите във Варна в подкрепа на Благомир Коцев. "Не само съм катогирочно против, не само го осъждам, ако имам ей толкова малко власт - незабавно бих освободил Коцев от ареста", каза Борисов.

Той заяви, че би бил щастлив, ако Коцев бъде освободен.

Пребитият полицейския шеф

Борисов коментира и случая с пребития шеф на ОДМВР - Русе, като според него става дума за битов инцидент, който може да се случи на всеки.

Той отново обърна внимание на семейството и че са отговорни родителите на тези деца, които са ги качили на тази кола и които са им я дали.

"Те правят забележката да им помогнат на тези младежи, защото и ние сме правили глупости на 15 години, защото ще сгазят хора, ще врязат в затвора или ще се убият. Те вместо да кажат: Чичо извинявай, вадят, каквото и да било там и набиват. Вместо да политиканства Радев да се замислим за примера, който ние даваме. Отворете TikTok - "Величие", МЕЧ, "Възраждане", какви са им заглавията - смачкахме, пребихме, ликвидирахме. И какво: на нас не ни пука, ама тези деца, които четат и гледат, а те са в TikTok им влиза в съзнанието.

"Тези деца, които си правиха селфи на 200 метра, държавата какво да предприеме - всеки кран да сложи полицай, за да не се качват на него ли?", каза Борисов.

Той отговори на критиките на президента за случая в Русе за разпад на държавата, Борисов каза, че след тези негови четири години управление, какво да е.

"Да му отговоря в същия дух, защото където и да отиде, той все едно идва от вчера. 10 години еднолично половината време управлява държавата без парлаент с назначени от него премиери", каза Борисов. Той попита какво е направил президентът за Плевен за водата.