Кабинетът "Радев":

"Не сме мишена": Транспортният министър за американските самолети у нас и какво сме поискали от САЩ

21 юли 2026, 8:35 часа 914 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не сме мишена": Транспортният министър за американските самолети у нас и какво сме поискали от САЩ

Има споразумение между България и САЩ от 2006 г. в областта на отбраната. Има различни видове ноти и различни действия. Не е нормално да има такива самолети на гражданско летище. Не знам да са извършвали учения с българската армия, докато бяха на летище „Васил Левски“, както беше съобщено. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на БНТ.

Той беше категоричен, че с разрешаването да се разположат американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер“ „страната ни не става мишена“.

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Попитан дали знае какво сме поискали от САЩ, за да разположат самолетите си у нас, той отговори, че премиерът е обяснил, а неговата основна роля като министър е сигурността на летището. „Не знам дали са водени разговори и дали сме искали нещо от САЩ“, добави той.

Войната по пътищата

Относно борбата с пътния травматизъм Пеев обясни, че трябва координация на данните - да се създаде рисков профил на водачите и той да се използва за превенция. „Не става само с наказания. Трябва да се следи какво се случва на пътя с единен контрол. Работим по плана и смятам, че ще е готов до края на август – със съответните срокове и отговорности“, каза министърът.

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Попитан има ли достатъчно пари за пътната безопасност, той беше категоричен - има достатъчно пари. „Средствата от тол такси и винетки са предостатъчно. Фондът за пътната безопасност е в МВР и не знам какво се е случвало с тези пари“, обясни Пеев.

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Пеев смята, че най-големият проблем в държавата е, че няма дългосрочно планиране.

Относно камионите и те ли са големите виновници за тежките катастрофи, транспортният министър отговори, че проблемът е комплексен. „Ние нямаме магистрали. Лесно можем да извадим камионите, но къде да ги поставим? Отнема време и планиране да се изградят специални паркинги и места за почивка за шофьорите на тежкотоварните камиони“, каза той.

Проблемите в БДЖ

По темата с БДЖ Пеев обясни, че за да има адекватни железници трябва да има инфраструктура и адекватен подвижен състав. „Няма нито един нормално завършен договор за изграждане на железопътен път. Много хора искат да пътуват до морето със спален вагон, а ние нямаме такива“, обясни той. 

Пеев каза, че не е коментирана темата за приватизация на БДЖ. ОЩЕ: "БДЖ е в колапс": Транспортният министър разкри, че от 266 вагона само 116 са с климатик

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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