Перо по перо: Асен Василев с вратовръзка-закачка към Гълъб Донев

Лидерът на “Продължаваме промяната“ и депутат Асен Василев се появи с вратовръзка на пера на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси, която разглежда на второ четене финансовата рамка на държавата за 2026 година, предава БГНЕС. Още: Бюджетът на държавата влиза за второ четене в комисия

На заседанието присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който неведнъж отвърна на критиките на опозицията относно финансовата политика на страната с думите: “Да правиш Фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“.

Според вицепремиера бюджетът за 2026 г. показва реалното състояние на публичните финанси. Ресорната комисия разглежда предложенията за промени, постъпили след първото гласуване в пленарна зала, което се състоя на 15 юли. Още: Деница Сачева: Първият бюджет на държавата в евро няма визия за бъдещето