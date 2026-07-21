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Перо по перо: Асен Василев с вратовръзка-закачка към Гълъб Донев

21 юли 2026, 16:05 часа 392 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Перо по перо: Асен Василев с вратовръзка-закачка към Гълъб Донев

Лидерът на “Продължаваме промяната“ и депутат Асен Василев се появи с вратовръзка на пера на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси, която разглежда на второ четене финансовата рамка на държавата за 2026 година, предава БГНЕС. Още: Бюджетът на държавата влиза за второ четене в комисия

На заседанието присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който неведнъж отвърна на критиките на опозицията относно финансовата политика на страната с думите: “Да правиш Фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“.

Според вицепремиера бюджетът за 2026 г. показва реалното състояние на публичните финанси. Ресорната комисия разглежда предложенията за промени, постъпили след първото гласуване в пленарна зала, което се състоя на 15 юли. Още: Деница Сачева: Първият бюджет на държавата в евро няма визия за бъдещето

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Асен Василев вратовръзка Гълъб Донев Бюджет 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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