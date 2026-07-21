Защо България защити руския олигарх Искандер Махмудов? Атанас Атанасов иска обяснение от премиера

С какви мотиви България е поискала Искандер Махмудов да бъде изключен от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация. Този въпрос задава заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от "Демократична България" ген. Атанас Атанасов към премиера Румен Радев.

Припомняме, че миналата седмица Радев за първи път публично назова руския олигарх Искандeр Кахрамонович Махмудов като третия човек, за когото България е поискала да не бъде включен в 21-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. До този момент кабинетът потвърждаваше само, че освен руския патриарх Кирил и акционера в "Лукойл" Вагит Алекперов страната ни е настоявала за изключение и за трето лице, без да разкрива самоличността му. ОЩЕ: "Доставя резервни части за метрото": Радев разкри името на руски олигарх, когото спаси от санкции (ВИДЕО)

Въпросът на Атанасов поставя два принципни проблема. Първо – защо при първоначалното представяне на българската позиция правителството публично посочи единствено имената на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, а едва впоследствие стана известно, че България е поискала изключение и за Искандер Махмудов – лице, санкционирано от Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Нова Зеландия.

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На второ място ген. Атанасов поставя въпроса дали при формирането на тази позиция са били отчетени дългогодишните бизнес отношения между Искандер Махмудов и Майкъл Чорни.

В парламентарния си въпрос ген. Атанасов припомня, че именно като директор на Национална служба „Сигурност“ през 2000 г. подписва заповедта за експулсирането на Майкъл Чорни от Република България поради дейност, представляваща заплаха за националната сигурност.