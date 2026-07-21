Преди и сега: Йотова обясни разликата в случаите с американските самолети у нас

Пребиваването на самолетите-цистерни в авиобаза „Безмер“ не ни прави част от военните действия в Иран, заяви на 21 юли президентът Илияна Йотова пред журналисти във връзка с предложението на правителството, ръководено от Румен Радев, Народното събрание да разреши разполагането в България на до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ на авиобазата в Ямболска област.

Йотова е на посещение в Трета авиационна база „Граф Игнатиево“, където ще се запознае с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Block 70 от американската компания Lockheed Martin.

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Президентът: Самолетите няма да извършват "каквито и да било действия" в българско небе

По думите ѝ - по предложението за самолетите-цистерни (за зареждане на други самолети по време на полет) задължително трябва да има решение на Народното събрание, защото такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. По повод искането на САЩ президентът каза още, че отново се касае за самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.

Йотова направи сравнение с предишната подобна нота - от началото на периода ѝ на поста президент. Тя каза, че тогава министърът на отбраната и началникът на отбраната не са я уведомили, че на летище София пребивават самолети-цистерни. "В предишния кабинет нотата не стана публично достояние, за да видим какви са исканията към българската държава. В момента ситуацията е съвсем различна и още преди да бъде получена нотата, бях уведомена", обясни Илияна Йотова, цитирана от БТА.

Снимка: БГНЕС

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Правителството обясни през февруари (точно в периода на смяната на кабинета "Желязков" със служебния кабинет "Гюров"), че военните самолети на САЩ у нас не са свързани с назряващата тогава война срещу Иран, а че са на летище София в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на НАТО, както и че разположеният личен състав е за обслужването на машините.

Сега премиерът Румен Радев даде знак, че е "за" разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".

Във връзка с подновените военни действия на САЩ и Иран в Близкия изток Илияна Йотова заяви: "Надявам се скоро отново да има примирие, да не се увеличава конфликтът и да не се разширяват бойните действия".

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