„МВР разпространява дезинформация“: „Да, България“ заговориха за оставки след записите от Русе (ВИДЕО)

"Настояваме вътрешният министър да освободи всички замесени по веригата, които са участвали в активното дезинформиране на обществото, в подаването на фалшива информация и в това всъщност МВР да бъде отново разпространител на такава информация и да губи доверие. Настояваме и министърът да разпространи останалите записи към по-близки камери и ако те вече са приобщени, да поиска от прокуратурата да бъдат разпространени".

Този призив отправи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в изявление след като BG Elves ("Българските елфи") публикуваха на страницата си във Facebook кадри от камери в Русе, като се твърди, че показват момента на сблъсъка между полицейския началник на града Николай Кожухаров и четиримата младежи. На видеото, което не е с добро качество, се вижда ситуация, която обаче съвпада с показанията, дадени от един от задържаните тийнейджъри, че всичко е започнало след като мъж е спрял колата им, заставайки пред нея, а след това го е ударил през стъклото.

В противен случай от "Да, България" виждат единственото решение премиерът Желязков да поиска оставката на Даниел Митов. Те попитаха министър Даниел Митов дали по време на "безобразната си пресконференция" в Русе е имал достъп до тези записи, дали ги и виждал.

Не става дума за поругаване на държавността

"Не става дума за никакво поругаване на държавността по начина, по който вътрешният министър поясни. Не става дума за никаква атака по институциите", смята другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Вътрешният министър обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите, записите от тези камери обаче очевидно са били скрити.

От "Да, България" бяха категорични, че още от началото на този случай са излезли с позиция, че всяко насилие е недопустимо и продължават да стоят зад тази си позиция.

"Пожелаваме и бързо възсатновяване на началника на ОДМВР - Русе", каза Божидар Божанов.