09 септември 2025, 09:55 часа 871 прочитания 0 коментара
BG Elves разпространи ВИДЕО от инцидента с полицейския началник в Русе

Разузнавателната група BG Elves ("Българските елфи") публикува на  страницата си във Facebook кадри от камери в Русе, като се твърди, че показват момента на сблъсъка между полицейския началник на града Николай Кожухаров и четиримата младежи. На видеото, което не е с добро качество, се вижда ситуация, която обаче съвпада с показанията, дадени от един от задържаните тийнейджъри, че всичко е започнало след като мъж е спрял колата им, заставайки пред нея, а след това го е ударил през стъклото.

Мъж, чието лице не се вижда, приближава към предната врата на колата и замахва в посока прозореца на автомобила. Вероятно се опитва да удари. След това вратата на колата се отваря, а мъж пада. От колата слизат момчета.

На видеото се вижда, че идват полицейски коли и линейка, която обаче бързо си тръгва.

За инцидента

Припомняме, че миналата седмица русенската полиция съобщи, че началник Николай Кожухаров, е пребит от шофьори, които са "дрифтили", а той им е направил забележка. Арестувани са четирима тийнейджъри, които съдът остави в ареста с обвинения за хулиганство и нанасянето на тежка телесна повреда. Един от тях обаче обясни, че всичко е започнало след като мъж е спрял колата им като е застанал пред нея, а след това го е ударил през стъклото.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
