Новият световен ред: Йотова де факто призова да избираме между Германия и Франция

Твърд акцент върху зараждащото се противоречие между двете най-големи европейски икономики Германия и Франция по отношение на курса на икономическо развитие постави българският президент Илияна Йотова. "Докато Франция е привърженик на производство изцяло в Европа, то Германия подкрепя част от европейското производство да остане в трети страни. Трябва да изработим българската позиция по този важен въпрос", изтъкна Йотова, цитирана от пресслужбата на президентството.

Иначе държавният ни глава посочи, че българският глас в Европа трябва да бъде достатъчно силен. "Трябва да защитаваме националния интерес и заедно с европейските си партньори да търсим най-адекватните решения", заяви тя.

"Има нещо счупено в международния правов ред. Това е основното послание на Мюнхенската конференция. Световните и европейските лидери осъзнават, че светът е много променен и бързо трябва да се ориентираме в новите тенденции", подчерта президентът.

