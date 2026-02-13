Лайфстайл:

Новият световен ред: Йотова де факто призова да избираме между Германия и Франция

13 февруари 2026, 21:43 часа 299 прочитания 0 коментара
Твърд акцент върху зараждащото се противоречие между двете най-големи европейски икономики Германия и Франция по отношение на курса на икономическо развитие постави българският президент Илияна Йотова. "Докато Франция е привърженик на производство изцяло в Европа, то Германия подкрепя част от европейското производство да остане в трети страни. Трябва да изработим българската позиция по този важен въпрос", изтъкна Йотова, цитирана от пресслужбата на президентството.

Йотова говори в по-широк контекст, но всъщност противоречието е силно изразено във военното дело. Франция твърдо иска "купуваме европейското", само че от страна на белгийския премиер Барт Де Вевер имаше коментар, че това значи "купувайте френското" - ОЩЕ: За да се отърве ЕС от САЩ някога - сега да се обединят тези, които са готови: Белгийският премиер за бъдещето (ВИДЕО)

Иначе държавният ни глава посочи, че българският глас в Европа трябва да бъде достатъчно силен. "Трябва да защитаваме националния интерес и заедно с европейските си партньори да търсим най-адекватните решения", заяви тя.

"Има нещо счупено в международния правов ред. Това е основното послание на Мюнхенската конференция. Световните и европейските лидери осъзнават, че светът е много променен и бързо трябва да се ориентираме в новите тенденции", подчерта президентът.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
