Над 53 000 българи са изявили желания да гласуват зад граница

Точно в полунощ на 24 март изтича срокът, в който сънародниците ни зад граница трябва да подадат заявления за гласуване, ако искат да участват във вота. Те могат да направят това онлайн на страницата на Централната избирателна комисия. До момента над 53 000 българи са изявили желание да гласуват зад граница, като те са най-много в Турция, в Обединеното Кралство и Северна Ирландия, Германия, Испания и САЩ.

ЦИК одобри и възнагражденията, които ще получат членовете на секциите извън страната. За председател те са в размер на 335 евро. За зам.-председател и секретар – по 300 евро и за член на секция – 260 евро. До края на седмицата ще стане ясно и колко ще бъдат разкритите секции извън страната.

