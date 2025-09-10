Войната в Украйна:

Надежда Нейнски: Европа и САЩ имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност

10 септември 2025, 19:11 часа 231 прочитания 0 коментара
Надежда Нейнски: Европа и САЩ имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност

Цялата реч на Урсула фон дер Лайен беше геополитика. Независимо, че имаше различни акценти, в основата на всичко е как Европа ще посрещне големите геополитически предизвикателства и дали ще се превърне в сериозен геополитически играч. Това каза бившият външен министър и дипломат Надежда Нейнски пред bTV по повод годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент.

Още: Край на бедността в Европа до 2050 г., нова жилищна политика в ЕС и край на "мръсните" руски горива: Фон дер Лайен пред ЕП

Тя подчерта важността на новите политики за сигурността на Източния фланг. „Тя говореше, че сигурността на Украйна е сигурност на Европа и може би нямаше да я почувстваме толкова силно, щеше да излезе поредната декларация, ако не се бяха случили нападенията с дронове над Полша“, каза Нейнски.

Ситуацията в Близкия изток

Тя коментира и баланса във външната политика на ЕС спрямо Близкия изток, „Фон дер Лайен изрази много силна подкрепа за палестинците, но намери баланса – винаги е подкрепяла Израел, сигурността на Израел е ключово значение, но не може да се пренебрегне хуманитарната катастрофа в Газа“, заяви бившият ни външен министър.

Нейнски припомни и ангажимента на ЕС за решение с две държави. „Това не е нещо ново, въпросът е как ще се случи. Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток и баланс между сигурността на Израел и правата на палестинците“, каза тя.

Още: Нейнски: Има сериозно разделение в американското общество заради мигрантите

Бившият външен министър обърна внимание и на вътрешноевропейските предизвикателства. „Най-важното, което Урсула Фон дер Лайен каза и препотвърди, е, че трябва да има мнозинство, което да прокара новите политики. Да отпадне приемането на решения с консенсус, което означава да се изолира минимум Орбан и други несъгласни държави“, обясни Нейнски.

Ролята на България

Тя подчерта и ролята на България в европейския пъзел. „България е в Европа, това е безспорно. Но до каква степен членството ни се превръща в инструмент за решаване на проблеми, зависи от начина, по който се прави вътрешната политика.“ Дори правителството, което винаги е правило изявления за евроатлантизъм, в момента се оказва, че мнозинството не е стабилно, а някои политически партии действат коренно различно от официалната позиция“, обясни бившият ни министър.

Още: "Опасна ескалация": Радев с позиция след руските дронове над Полша

Нейнски коментира и визитата на Атанас Зафиров в Китай. „Вицепремиерът Зефиров беше поканен институционално, не като лидер на партията. Това показва, че когато присъстваш в коалиция, всяко решение трябва да бъде съгласувано и съобразено с общата европейска политика“, смята тя. „Ако всяка държава започне да прави самостоятелна политика в ЕС, силата на съюза ще се обезсмисли“, предупреди Нейнски, като даде примера с различните газови сделки на Русия с Германия и България. „Това е изключително важно за сигурността на целия континент“, заключи тя, добавяйки, че Европа и Съединените щати имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност.

Още: Вместо смирение, чуваме дрънкане на оръжия: Нейнски за 9 май в Москва

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Надежда Нейнски Урсула фон дер Лайен Атанас Зафиров война Украйна
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес