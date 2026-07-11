Най-влиятелните евродепутати през 2026 година: Къде са българите?

Кой е най-влиятелният евродепутат? А кой е най-влиятелният български евродепутат? Отговори и на тези въпроси има – при това с обновяване на ежегодните данни, представяни от EU Matrix и то обновяване за 2026 година. Информацията е много интересна - анализът измерва влиянието, което евродепутатите са упражнили върху политиката на ЕС от началото на текущия парламентарен мандат (2024 г. – до момента). По-конкретно, влиянието се измерва чрез комбинация от критерии, групирани във формални и неформални лидерски позиции, действителна законодателна работа, членство в комисии, политическа мрежа и поведение при гласуване.

По-конкретно – 70% от рейтинга се пада на институционалната роля на съответния евродепутат т.е. дали е водач на група, на комисия, дали е водещ докладчик по дадено законодателство/тема. 15% се падат на това колко често при гласуване евродепутатът е от печелившата партия. Останалите 15% са за това как евродепутатът се разбира и успява да убеди засегнатите от негови и неговата партия законодателни инициативи.

Българските евродепутати

Най-напред е Илхан Кючюк – номер 67. Той е евродепутат за трети мандат от групата на "Обнови Европа". Кючюк влиза в ЕП като кандидат от ДПС, но той зае страната на Ахмед Доган във вътрешнопартийната война с Делян Пеевски, която разцепи Движението. През юли 2024 година Илхан Кючюк е избран за председател на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Кючюк има рейтинг от 40,7 пункта - Още: Вече са независими: Изключиха евродепутатите на Пеевски от "Обнови Европа"

Представянето на първия ни евродепутат на фона на останалите показва колко сме назад – отново. За сравнение – румънският евродепутат Виктор Негреску, който е зам.-председател на социалистите (ПЕС), е номер 4 в класацията. Той има рейтинг 64,4.

Начело е лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер – със 100 пункта! Роберта Мецола, председателят на ЕП, е втора – с 88,1 пункта. А на трето място е лидерката на ПЕС Ираче Гарсия Перес, с 68,5 пункта.

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След Кючюк от българските евродепутати се нареждат Андрей Новаков (34,4) и Емил Радев (34,1) т.е. на 139-то и 141-во място – и двамата са от ГЕРБ, Европейска народна партия. Кристиан Вигенин, който е в ЕП като кандидат на БСП и е част от ПЕС, има рейтинг от 32,1 пункта, а Радан Кънев е с 29,3 пункта – той е също част от Европейската народна партия, но като кандидат на ПП-ДБ. Евродепутатите в сегашния състав на ЕП са 720.

Като общо влияние на евродепутатите ни, които са 17, България се класира на 22-ро място от 27 държави-членки на ЕС., със среден рейтинг 21,9 пункта Румъния е 15-та (25,2 пункта), но пък Гърция е зад нас – 26-то място, с едва 19,3 пункта. Най-зле е Унгария – 16,1 пункта средно за нейните евродепутати.

Източник: EUMatrix