"Сръбски свят" си е у дома в Северна Македония: Сръбски полицаи патрулират в Охрид

От 9 юли 2026 г. до 31 август 2026 г. сръбски полицаи ще патрулират в македонския град Охрид, става ясно от материали на ohridnet и TRT Balkan Macedonian. Съвместните полицейски патрули са договорени в началото на юли по време на работна среща с полицейски служители от Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия и предстваители на полицията в Охрид. Ангажиментът се осъществява въз основа на Протокола за сътрудничество през туристическия сезон, а смесените полицейски патрули официално ще започнат да функционират утре.

Преди официалното начало на ангажимента, сръбските полицаи бяха запознати с разпоредбите на македонските закони за вътрешните работи и полицията.

Решението идва след като вицепремиерът по междуобщностните въпроси Иван Стоилкович, за който има документи, че е сръбски агент, получи нов ресор - този на местното самоуправление и даде заявка, че ще бъде мост между централната власт и градовете. С други думи ще засилва сръбското влияние на местно ниво. ОЩЕ: Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч

Официалната версия за патрулите

От полицията на Охрид информират, че съвместните патрули ще допринесат за по-голяма сигурност на гражданите и туристите, особено на сръбските граждани, които масово прекарват летните си сезони в Охрид.

По време на патрулиране сръбските полицейски служители ще действат в съответствие със законите на Република Северна Македония, няма да носят оръжие и ще оказват подкрепа на македонските полицейски служители при изпълнение на техните задачи.

"Сръбски свят" си е у дома в Северна Македония

Тези патрули са доказателство за ширещия се "Сръбски свят" в Северна Македония. Нещо, което беше констатирано в последната резолюция на Европейския парламет от юни тази година. т

Припомняме, че македонските политици от опозицията все по-често обвиняват за сръбското влияние премиера на страната Християн Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България