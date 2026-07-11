Бе на точка от отпадане в третия кръг, изпусна 5 мачбола на финала, а сега е новата кралица на Уимбълдън!

21-годишната чехкиня Линда Носкова е новата кралица на Уимбълдън! В изцяло чешки финал при жените тя победи Каролина Мухова с 6:2, 5:7, 6:3 за около 2 часа и половина игра, за да вдигне първа титла от Големия шлем в кариерата си, и то още при първото си достигане до финал. За Мухова пък остава огорчението от втори загубен финал в Големия шлем, след като загуби такъв и през 2023 година на Ролан Гарос.

Линда Носкова спечели Уимбълдън

Носкова, на която ѝ се наложи да спасява мачбол миналата седмица в среща от третия кръг на турнира, сега отново трябваше да показва характер. Във втория сет тя можеше да затвори мача, но пропусна цели пет мачбола. Все пак в третата част Носкова успя да спечели сета и да запише името си в историята. Тя е шестата чехкиня, която печели Уимбълдън, като преди нея това са правили Навратилова, Квитова, Новотна, Вондрушова и Крейчикова.

След като спаси мачбол в третия си мач в турнира, Носкова бе безапелационна и не загуби сет до самия финал. Чехкинята е най-младата шампионка на Уимбълдън от 2011 година насам. Сега остава да се реши големият спор и при мъжете. Финалът между Яник Синер и Александър Зверев е в неделя вечер, като пълна информация за финала Синер - Зверев (начален час и телевизия) ще откриете в линка.

The way Linda Noskova was able to fully reset after squandering five Wimbledon championship points?



Absolutely extraordinary. A deserving champion! 🏆 pic.twitter.com/UsZgRa4fzi — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 11, 2026