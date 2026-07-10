Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори

Разследването около полетите на Делян Пеевски и хора от неговото обкръжение не бива да приключва с няколкодневен медиен шум, а трябва да доведе до пълно изясняване на фактите. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Явор Гечев в предаването „Още от деня“ по БНТ. По думите му публикуваната от МВР информация показва, че общественият интерес по темата е напълно оправдан.

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„Първо се разбира, че това е изключително важна тема за обществото, защото каквото и да излезе по нея, хората и медиите са изключително чувствителни. Това, което разбрах, е, че такова нещо действително има. До голяма степен се потвърдиха нещата, които министър Демерджиев каза още преди време. В справките фигурират хората, за които предварително беше обявено, че са пътували, включително всички странности около това кой как се е качвал на полетите и при какви обстоятелства“, заяви Явор Гечев от „Прогресивна България“.

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Гечев подчерта, че очаква допълнителна информация от международните партньори на България. „Министър Демерджиев каза, че вече са изпратени искания за информация до партньорски държави, включително до Обединените арабски емирства и Турция, за да се установи кой се е качвал на тези полети и извън България. Надявам се истината да излезе такава, каквато е. Ако има доказателства за търговия с влияние, за пренасяне на недекларирани финансови средства или други нарушения, те трябва да бъдат доказани“, каза той.

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Според него атаките срещу вътрешния министър са необосновани, тъй като публикуваната информация не представлява лично мнение. „Това не е справка на министър Демерджиев. Това е информация, събрана от институциите. Не министърът лично е събирал доказателствата. Това е работата на полицията. Доколкото го познавам, той е човек, чиято дума тежи и не може да си позволи свободни интерпретации. Очаквам с развитието на разследването да излизат още данни“, категоричен бе Гечев.

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