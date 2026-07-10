"Капитал": ГДБОП разследва Пеевски за изнасяне на недеклариран кеш и търговия с влияние

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) извършва проверка за данни за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства от председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран по американския глобален закон "Магнитски". Това твърди "Капитал", като се позовава на справка на ГДБОП, с която изданието разполага. Най-вероятно именно този документ е бил изпратен от вътрешния министър Иван Демерджиев до Народното събрание и на него се основаваше информацията, която той оповести през последните дни за полетите на Пеевски с частни самолети. До момента МВР не е публикувало официално пълния текст на справката.

Според публикацията проверката обхваща периода от юни 2018 г. до 2026 г. и съдържа данни за общо 227 полета на лидера на ДПС. От тях 135 са извършени самостоятелно, като всички са били с чартърни самолети. Останалите 92 полета са с други пътници, като половината са били с чартърни полети, а останалите - с редовни авиокомпании.

По данни на "Капитал" в справката се посочва, че Пеевски е използвал услугите на Hyperion Aviation LTD, "ЕГТ Джет" и Alliance Executive Jets LTD. След анализ на шест двупосочни полета, извършени с "ЕГТ Джет" на обща стойност 122 880 евро, ГДБОП е направила изчисление, че стойността на всички 181 чартърни полета може да надхвърля 1,8 млн. евро. Още: Разследват ли Пеевски сега: Как да разберем - обяснява адв. Александър Кашъмов (ВИДЕО)

Кой е платил полетите?

Според справката, всички полети, осъществени с "ЕГТ Джет", на които е пътувал Пеевски, са били платени от адвокатското дружество "Ангелов, Андреев и Партньори". В дружеството участва адвокат Александър Ангелов, който от години е сочен като близък до лидера на ДПС. В документа се посочва още, че Ангелов е бил и спътник на Пеевски при едно от пътуванията до Дубай.

Публикацията описва и собствеността на "ЕГТ Джет". Според нея дружеството е собственост на "Евро Геймс Технолоджи", зад което стоят Ивелина Михалева и три малтийски компании. "Капитал" отбелязва още, че авиокомпанията работи на счетоводна загуба през последните години, въпреки че компанията майка реализира значителни печалби.

Пътувания със Сталийски и Десислава Атанасова

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Според "Капитал" в справката са описани и пътувания на Пеевски с други известни личности.

Изданието твърди, че документът съдържа данни за общо пътуване до Дубай през април 2019 г. на Пеевски и бизнесмена Александър Сталийски. Това противоречи на изявлението на Сталийски пред БНТ, че не е пътувал с лидера на ДПС до емирството.

Според "Капитал" в справката фигурира и конституционният съдия Десислава Атанасова. По данни на изданието ГДБОП е отбелязала, че през април 2024 г. тя и Пеевски са били записани на полет по маршрута София - Дубай с Hyperion Aviation LTD. Атанасова вече публично отрече да е пътувала до Дубай с Пеевски и представи документи, според които през посочения период е пребивавала единствено в Турция. Още: Може ли Пеевски и Атанасова да се сдобият с обвинения заради Дубай? Говори Велислав Величков (ВИДЕО)

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Полет от Бодрум с Цветелина Янева

Според публикацията през август 2024 г. Пеевски е резервирал полет по маршрута Бодрум - София, но самият той не се е качил на борда. По данни на "Капитал", позоваващи се на справката, със самолета са пътували попфолк певицата Цветелина Янева, която е майка на едно от децата на Пеевски, както и Цветелина Бойчева, която има две деца от собственика на "Инса Ойл" Георги Самуилов.

Изданието отбелязва, че Самуилов от години е свързван публично с Пеевски, като припомня приватизацията на Общинска банка и други публично известни обстоятелства, без да прави извод за наличие на нарушение.

Според "Капитал" в началото на тази година Пеевски е имал резервация за полет до Истанбул заедно с оръжейния търговец и бивш собственик на телевизия "Европа" Добрин Иванов. В крайна сметка Иванов не се е качил на самолета.

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Справката съдържа и данни за друга несъстояла се резервация - този път с предприемача Георги Петров, основател на платформата SMSBump.

Според изнесените данни в края на справката ГДБОП отбелязва, че нито Пеевски, нито неговите спътници са декларирали пренос на парични средства или други ценности, подлежащи на задължително деклариране при преминаване на границата.

Изданието посочва, че именно на този фон проверката се води по данни за евентуална търговия с влияние и недеклариран пренос на финансови средства.