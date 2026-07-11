ДСБ избира нов председател между трима кандидати

ДСБ избра нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите за председател на ДСБ са трима - депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. 523 делегати ще гласуват за нов председател.

"Не използвам думата битка, в никакъв случай. Пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание", заяви Радан Кънев, кандидат за председател на ДСБ, цитиран от БНТ.

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В речта си Атанас Атанасов, който е настоящият председател на партията, заяди, че демократичната общност не печели когато е разделена. "ДБ трябва да търси нови начини за консолидация. Пред нас стои историческа отговорност да бъдем безкомпромисна опозиция", добави той.

На избора присъстват освен представители на "Да, България" като част от коялицията “Демократична България” в Народното събрание, така и на "Продължаваме промяната". Те поставиха акцент върху реформаторския проевропейски път на България.

Ивайло Мирчев, Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че вярва, че ще направят правилния избор, защото "страната има нужда от силна дясна коалиция, която да продължи да води България към Европа".

От "Демократична България" казаха още, че ще има новини и по повод президентските избори, които вече са на хоризонта.