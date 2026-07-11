"Демократи за силна България" обяви новия си лидер

Радан Кънев е новият лидер на "Демократи за силна България" (ДСБ), след като беше избран от делегатите на Националното събрание на партията.

Общо гласувалите са 530, като за Кънев са дали вота си 302-ма.

Кандидатите за председател на ДСБ бяха трима - депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията.

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На избора присъстваха освен представители на "Да, България" като част от коалицията “Демократична България” в Народното събрание, така и на "Продължаваме промяната". От "Демократична България" казаха още, че ще има новини и по повод президентските избори, които вече са на хоризонта.

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