Ако сте на почивка в Гърция: Ето кога е стартът на летните намаления

Търговците на дребно в южната ни съседка Гърция разчитат на силен приток на туристи и сравнително меко лятно време, за да увеличат продажбите, тъй като годишният летен сезон на отстъпките в страната започва в понеделник, въпреки че очакванията остават скромни на фона на постоянния натиск върху домакинските бюджети, предаде гръцкото издание Kathimerini. Периодът на разпродажбите ще продължи до 31 август, като магазините ще могат да отворят и в неделя, 19 юли, от 11:00 до 20:00 часа.

Надеждите на търговците

Търговците на дребно се надяват на увеличение на оборота от 2% до 5% по време на кампанията за разпродажби, което би довело до общите продажби до малко над 7 милиарда евро. Търговците обаче казват, че покачващите се цени на горивата и храните, свързани с неотдавнашния конфликт в Близкия изток, продължават да свиват разполагаемите доходи, принуждавайки много потребители да намалят дискреционните си разходи.

Търговците на дребно също очакват чуждестранните посетители да играят ключова роля в тазгодишния сезон на разпродажбите. Разходите на туристи както от държави-членки на Европейския съюз, така и от страни извън ЕС, включително покупки без данъци от отговарящи на условията посетители, се очаква да подкрепят търсенето, като Гърция остава сравнително достъпна дестинация за пазаруване за много пътуващи.

Друг фактор, който се очаква да бъде от полза за местните търговци на дребно, е наскоро въведената такса от 3 евро за малки пратки, внесени от страни извън ЕС. Мярката вече е допринесла за спад в покупките от чуждестранни платформи за електронна търговия, особено китайски онлайн пазари, според представители на индустрията.

Как се движи търговията на дребно в Гърция

Официалните данни сочат само ограничен растеж в търговията на дребно. Според Гръцкия статистически орган (ELSTAT), оборотът в търговията на дребно е достигнал 17,11 милиарда евро през първото тримесечие на 2026 г., което е с 3,2% повече от 16,58 милиарда евро година по-рано. При средна инфлация от около 3% през периода, увеличението представлява само незначителен реален растеж.

Без да се броят хранителните продукти, превозните средства и горивата, оборотът на дребно се е увеличил с 2,2% на годишна база до 5,88 милиарда евро.

Резултатите варират значително в зависимост от размера на бизнеса. Малките и средните предприятия отчитат увеличение на оборота с 1,1% през първото тримесечие, докато най-малките предприятия, с до 10 служители, регистрират лек спад от 0,1%.

За разлика от това, средните компании с до 250 служители и годишни приходи над 10 милиона евро отбелязаха ръст на оборота със 7,4%, или 8,3%, без да се броят хранителните продукти, превозните средства и горивата. Месечните данни за април показват, че общият оборот в търговията на едро и дребно се е увеличил с 6,7% спрямо същия месец на 2025 г., въпреки че тези данни отразяват предимно по-големите предприятия, от които се изисква да подават месечни финансови отчети.