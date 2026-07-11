В битка за F-35 от САЩ: Турция е поискала разрешение от Русия да препродаде ПВО системите си С-400

В опит да сключи окончателно мир с Вашингтон и да придобие стелт изтребители от пето поколение F-35, Турция се стреми да се освободи от руските системи за противовъздушна отбрана C-400. Турски официални лица заявиха пред Bloomberg, че Анкара е поискала разрешение от Москва да ги препродаде на трета страна. Според местното издание „Хюриет“ тук може да става въпрос за Обединените арабски емирства (ОАЕ) или Катар.

Анкара е предложила тази инициатива през последните седмици, преди срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, посочват източници на Bloomberg.

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Двете идеи на Турция, които не срещнаха одобрение

Преди няколко месеца президентът Реджеп Тайип Ердоган предложи системите С-400 да бъдат върнати на Русия, но тази идея, според турски официални представители, не е получила подкрепа.

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Турция предложи също САЩ да прехвърлят контрола, но да задържат ракетите за извънредни обстоятелства. Анкара смяташе, че това ще успокои опасенията, че събраните от С-400 данни биха могли да компрометират стелт способностите на F-35. Вашингтон обаче не беше удовлетворен от този вариант.

Припомняме, че Израел е предприел "както открити, така и задкулисни действия", за да не бъдат предоставени изтребителите F-35 на Турция, както каза самият израелски министър на финансите от крайната десница Безалел Смотрич в интервю за израелския вестник "Йедиот Ахронот".

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