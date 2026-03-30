Нанков: Служебните “опълченци” наказват Априлци заради дребно политическо заяждане

"Тези дни стана ясно, че “новите опълченци” (по нелепото сравнение на Андрей Гюров за служебното правителство), са изключили Априлци от държавното финансиране при организирането на честванията. Без причина. Без обяснения. Без аргументи. Просто общината е зачеркната. Това е толкова недостойно"! Това написа бившият министър на регионалното развитие и благоустройството и кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС Николай Нанков във Фейсбук.

По думите му служебните “опълченци” наказват Априлци вероятно заради дребно политическо заяждане. Очакваме намесата на президента Илияна Йотова, която винаги се е изявявала като пазител на традициите. И която носи отговорност за този служебен кабинет, добави Нанков.

"Хората от Априлци сме горди с миналото и с настоящето си. Потомците на славните априлци няма да бъдат забравени и чествания в града ще има. Но жителите му заслужават уважение. И ще запомнят тези недостойни политически игри", каза той.

Нанков обясни, че Община Априлци е част от Националния инициативен комитет за отбелязване на 150 години от Априлското въстание. Именно тук през 1876 г. се създава Новоселската република – един от най-ярките символи на свободолюбието и саможертвата на българите. Общината планира мащабна програма от събития. За нас, гордите потомци, за всички, чиято съдба е свързана с Априлци, това е най-важното и емоционално събитие на годината, посочва той.