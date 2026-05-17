Няма място за обида: Съдия Олга Керелска за намалените правомощия на ВСС с изтекъл мандат

Няма място за обида в предвиденото ограничаване на правомощията на настоящия ВСС с изтекъл мандат. Това каза по БНР съдия Олга Керелска, член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от Съдийската колегия по повод промените в Закона за съдебната власт, които НС предстои да приеме: "С оглед на това, че сме с изтекъл мандат, ВСС е изгубил част от своята легитимност, която е упражнявал в пълен обем по време на 5-годишния мандат, за който е избран. ... Неприятно е, че в резултат на наши обективни действия или бездействия обществото стига до извода, че нашите правомощия трябва да бъдат ограничени. Но това обективно следва от факта, че нашият мандат изтече". Основната дейност на ВСС е да осъществява кадровата политика в съдебната система, подчерта тя и уточни:

"Въпрос на баланс е да се прецени кое е по-важно - дали евентуалните грешки, които ВСС ще допусне, ако продължи да осъществява своята кадрова политика, на каквито сме били свидетели, или, с оглед на този обществен интерес, не е по-важно тази дейност да се отложи във времето".

Прекалено много функции

Според Олга Керелска ВСС във времето е обраснал с много функции:

"Занимаваме се с електронните системи на ВСС, работи се по различни европроекти. Имотите на съдебната власт пак се върнаха във ВСС. Това е един значителен обем от работа, който изисква по-голяма концентрация. Ако ВСС остане единствено като кадрови орган, би бил по-оперативен".

Тя беше категорична, че трябва да се намали масовото говорене, че съдиите са корумпирани:

"Авторитетът може да се пази и да се изгражда при обективно говорене, да се отчитат недостатъците, но и да се сочи това, което съответните органи са свършили.

Съдът е система, която работи! ... Има хиляди дела, които са решени и не съм съгласна да се казва, че съдебната система не работи. ... Да се отрича работата на цялата съдебна система е несправедливо и не е полезно за държавата и нашето общество".

Кой да избира професионалната квота

Секциите за избор на членове на ВСС от професионалната квота да бъдат в апелативните съдилища, за да няма подозрения за нарушаване на тайната на вота, когато се случва в по-малки райони, смята съдия Керелска.

"Това може да стане дори без да се изменя законът в частта, която предвижда, че се прави изборна секция най-малко за 500 души съдии".

