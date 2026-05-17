Всичко е възможно: Кметът на София за възстановяването на МОЧА

„Всичко е възможно, но се надявам това пространство да бъде символ на обединение, а не на нещо, което ни разделя”. Това каза кметът на София Васил Терзиев по Нова телевизия в отговор на въпрос дали паметникът на съветската армия, известен като МОЧА, може да бъде възстановен в предишния си вид.

Неговото лично мнение е, че е важно тези паметници да бъдат опазени, но не на това място. Според него “може да бъде направен музей, например на Бузлуджа, но княжеската градина да има друг смисъл и да бъде изпълнено с друго послание”.

Терзиев коментира и заявката Общината да придобие скулптурните композиции. Той посочи, че целта на искането му е да се вземе по-лесно решение за това пространство. Той беше категоричен, че това не е провокация.

