Васил Терзиев обеща: Червен килим за Дара в София

“София се готви да посрещне Дара с червен килим. Тя заслужава тържествено посрещане. Това е изключителен успех, Дара има изключителна воля и талант. Въпреки всичките тежки думи и опити за скандали, тя успя и ни дари с усмивки. Виждате какво е отношението на хора от други държави към нейния успех и към България. Само може да се гордеем с постижението“. Това каза кметът на София Васил Терзиев по Нова телевизия. “Видя се, че София може да бъде домакин на големи събития. Видахте с “Джиро д’Италия“ – изключително представяне”, посочи още кметът.

Ще бъдем домакин на ниво

Терзиев каза, че проблемите с инфраструктурата не са от вчера, като местната власт постоянно работи по решаването им. “И ако държавата гласува доверие на София да бъде домакин на “Евровизия”, подготовката ще бъде на ниво.

Ние ще се борим за това, разбира се”, допълни кметът. Той беше категоричен, че столицата е най-добре подготвена от всички други градове в страната.

Терзиев каза, че всяко събитие е реклама за България и не се измерва само с това колко туристи са дошли в рамките на няколко дни.

Измерва се с това, че много чужденци са разбрали за нашата страна и това води до повече туристи години наред, поясни той.

