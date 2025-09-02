Войната в Украйна:

НАТО и Русия бягат от война: Любомир Кючуков за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

И НАТО, и Русия са единни в това да избягват риска от превръщането на един инцидент, който да доведе до конкретен военен сблъсък между Русия и НАТО. Това мнение изрази пред БНТ бившият заместник-външен министър Любомир Кючуков относно инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите му води се борба на едно високо технологично ниво с дронове и това създава много сериозни проблеми за въздухоплаването и корабоплаването.

Каква беше целта на посещението на Урсула фон дер Лайен у на?

Според него целта на посещението на Урсула фон дер Лайен е била в две посоки – търсене на утвърждаване на единството в Европа и стимулиране използването на средствата от програмата SAFE. В момента сигурността е тази политика, която определя всички политики. Тук проблем е, че отбрана и сигурност не са две равностойни понятия, коментира Кючуков. Той смята, че това, което липсва в Европа са договорите и споразуменията.

Любомир Кючуков заяви, че не може да се постигне споразумение с Русия, тъй като тя не би могла да подпише каквото и да било споразумение за допускане на войски в Украйна.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
