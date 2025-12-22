"Няма да се съобразяваме": bTV обвини Цънцарова в политическо пристрастие и нарушения на редица политики

bTV и Мария Цънцарова се разделят - медията няма да се поддаде на външен натиск и стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с нея. С това съобщение в понеделник корпорацията сложи окончателен край на всички съмнения, че ще се вслуша в общественото мнение и протестите срещу редакционната политика на bTV.

"За да се разсеят всички неверни твърдения и спекулации в общественото пространство, bTV се чувства длъжна да изложи всички факти относно ситуацията. През последните няколко месеца Мария Цънцарова нееднократно наруши редица редакционни политики и принципи", пишат от телевизията и посочват три примера за въпросните нарушения. Те са изложени по следния начин, без редакторска намеса:

Мария Цънцарова многократно си позволи в ефир да изразява политическите си предпочитания, което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Един от примерите за това беше появата в ефир с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания. Според вътрешните ни правила лицата на водещи формати носят специфична отговорност да подпомагат балансирането на ангажиментите към свободата на изразяване и безпристрастността.

Мария Цънцарова си позволи в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание, което е негово право, прерогатив и задължение, а именно да осигури представянето на всички гледни точки.

Мария Цънцарова взе сама решение да удължи интервю на гост в сутрешния блок с над 15 минути, поради което емисия “Новини” не бе излъчена в заложеното програмно време, с което направи грубо нарушение на вътрешните правила за работа на медията.

И още - от корпорацията уточняват, че въпреки тези "безпрецедентни нарушения на Стандартите за редакционна работа на CME за безпристрастност, равна отдалеченост от всички политически партии", към които всички журналисти на медията трябва да се придържат, ръководството на bTV е взело решение да проведе конструктивен диалог с нея, като ѝ предложи друго предаване в праймтайма на телевизията.

Именно около това се разрази обществена дискусия с участието на множество бивши лица на медията като Венелин Петков, Дарина Сарелска, Миролюба Бенатова и др., които споделиха как именно преди празниците и именно под претекста за "нов формат" се стига до раздяла с популярните обществени медийни лица.

"В рамките на тези дискусии в петък бяха обсъдени множество нови възможности за професионална реализация на Мария Цънцарова в праймтайма на медията - изцяло нов и разширен обхват на предаването “Защо?, в рамките на който водещият да има възможност да поставя критични въпроси не само към изпълнителната власт, но и към представители на всички власти и институции в страната в праймтайма на телевизията с цел представяне на всички гледни точки - основна мисия и цел на bTV; в допълнение, плановете на bTV включваха и създаването на собствен дигитален подкаст, с който медията да достигне до нова аудитория и който да бъде воден именно от Цънцарова", пишат от телевизията.

Обвинения

От bTV Media Group подчертават още, че разговорите за планираното надграждане на основните публицистични предавания на bTV с журналисти от редакцията, сред които и Мария Цънцарова, са били проведени на фона на "безпрецедентно разпространение на слухове и неверни твърдения, вкл. от трибуната на Народното събрание, за уволнение на Цънцарова и друг знаков журналист на медията - Златимир Йочев, който е в планирана от месеци коледна ваканция извън страната", защитават се от медията.

По думите им Цънцарова е помолила за отсрочка и медията е уважила нейното решение. Междувременно bTV са взели решение да ѝ предложат още един вариант, отново свързан с актуално предаване в най-гледаното време.

"Още преди тази среща да се състои днес, Мария Цънцарова публикува пост в социалните медии, с който обяви, че е „свалена от ефир“. От самото начало bTV е подкрепяла професионалното ѝ развитие като журналист, репортер и водещ, включително чрез многократна защита срещу опити за външна намеса или търсене на отговорност за журналистически материали и разследвания", подчертават от медията.

Няма да се съобразяваме

"Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Аз лично бях организирал среща с нея за 13:00 часа днес, за да разрешим ситуацията и да ѝ предложим ясни професионални и редакционни опции, както и път напред. Като главен изпълнителен директор и журналист с международен опит с десетки години опит в бранша, считам решението ѝ да постъпи по друг начин за умишлено отхвърляне на диалога. Нека бъда абсолютно ясен: независимата, обективна журналистика не е просто слоган за нас в bTV - тя е основата на всичко, което правим, всеки ден. Всяка форма на активизъм фундаментално подкопава и унищожава достоверността на журналистиката, за която работим всеки ден. Това е граница, която не може да бъде преминавана. Напълно разбираме чувствителността в страната и по-широкия политически контекст в България. Въпреки това, bTV няма да съобразява - и никога няма да съобразява - своето новинарско отразяване, за да служи на една единствена политическа гледна точка или програма", е заявил Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

“Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити - явни или скрити - нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти”, заяви Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на CME.

Политически пристрастна

"bTV още веднъж заявява, че редакционната политика включва балансирано отразяване на актуалните събития и новини, точно представяне на факти, пълна безпристрастност на журналистите, както и забрана за всякакъв тип демонстрации в ефир. При нарушаване на някои от тези правила, медията винаги е действала и ще продължи да го прави незабавно и категорично. Редакционната независимост и стремежът към обективност неизбежно означават, че никой от отразяваните от медията не може да бъде напълно удовлетворен - и това е ясно доказателство за високото професионално ниво на нашите журналисти, редактори, продуценти и качеството на журналистическите ни продукти. За нас водещият критерий не е отношението на политици към медията, а увереността, че bTV създава един от най-добрите медийни продукти в България", уточняват от медията в дългата си позиция.

"В същото време практиката показва, че натискът от политически партии, бизнеси и други организации върху независимите медии през последните години не е изключение. Очакванията им за „удобни“ или обслужващи определени тези медии, са несъвместими с принципите, които bTV отстоява, не са били, и няма как да бъдат изпълнени, независимо от натиска, на който медиите са подложени ежедневно", завършва писмото до медиите без редакторска намеса.