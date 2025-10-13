"Не е чел нито един проектозакон през целия си живот": Трифонов с приятелски огън към Борисов

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов обяви, че групата му в парламента окончателно е изтеглила скандалния законопроекта за затвор при разпространение на информация от личния живот на публична личност, става ясно от негов пост в социалната мрежа "Фейсбук", но по-интересното е, че с този пост той отправя и критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, негов коалиционен партньор в 51-ото Народно събрание.

"Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание", посочва Трифонов.

Чете ли законите Бойко Борисов?

Лидерът на ИТН използва социалната мрежа, за да нападне своя коалиционен партньор по повод законопроекта си.

"Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема", коментира Трифонов.

Припомняме, че преди седмица, когато проектът беше изтеглен, самият Борисов призна, че не се е запознал задълбочено с него, но когато е вникнал, е помолил Трифонов да го оттегли и за това му блогадари.

Трифонов още защитава законопроекта си

Трифонов продължава, като отбелязва, че във въпросния проектозакон въобще не е ставало дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото.

"Просто е абсурдно „Има такъв народ“ да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента.

Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него - Рангел Вълчанов. Светла му памет! Та, той ми казваше: „Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“ И беше прав", посочи още Трифонов. ОЩЕ: След разговор между Слави Трифонов и Борисов: ИТН оттеглят скандалния си законопроект (ВИДЕО)