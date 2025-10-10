След разговор между Слави Трифонов и Борисов: ИТН оттеглят скандалния си законопроект (ВИДЕО)

"Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които той и ние не ги приемаме. Толкова по този въпрос", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка със скандалния законопроект на ИТН за затвор при разпространяване на информация за личния живот на публични личности. Борисов заяви, че сутринта е научил и веднага се е обадил на Слави Трифонов

Борисов е категоричен, че това не може да вбие клин между партньорите.

По думите му този законопроект не е обсъждан предварително и затова от ГЕРБ са го подкрепили първоначално. "Предполагам, че не са го прочели, както трябва. Сега го прочетоха, както трябва. Ще го четат, както трябва", заяви Борисов.

Той заяви, че работата е много интензивна и се събират само по важни теми. "Тази тема толкова бързо стана, че сутринта вникнах в нея", добави още Борисовн.

Какво биха подкрепили ГЕРБ?

Борисов обаче смята, че трябва да има някаква регулация. "Има неща, които действително би могло да се оправят или да им се намери ред за действие. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Би могло публични лица с изкуствен интелект да не могат да правят, че се целуваме с Рая. Това правилно ли е за нашите семейства, за нашите приятели", добави още Борисов.

Той е категоричен, че няма да подкрепят 6 години затвор за подобно нещ, но дебели глоби -да.

"Каква журналистика е това да застанеш пред къщата на някого и да притесняваш семейството му? Ако има такъв закон - подобни текстове бихме подкрепили, защото утре някой няма да му хареса репортажа и ще дойдат пред вас", добави още Борисов.