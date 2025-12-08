"Не е време да напускаме кораба": Желязков изобщо не мисли за оставка

Днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е изключително важно заради високите обществени очаквания и политическата обстановка. Това каза министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието. В дневния ред е предвидено обсъждането на проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и на Закон за държавния бюджет за следващата година. Премиерът каза, че "сега не е време да се напуска кораба".

Желязков подчерта, че това е третият опит през годината за постигане на съгласие в рамките на тристранния диалог - първият успешен, вторият неуспешен. Той изрази надежда настоящото заседание да доведе до консенсус по проектобюджетите за 2026 г.

Той отбеляза, че бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин е оставила впечатление като най-малко обсъждана. Още: Фините настройки на Бюджет 2026: Синдикатите отново недоволни

Премиерът заяви, че е ключово проектът да бъде подкрепен от тристранния съвет, а не просто „приемлив“ за социалните партньори. „Това не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета. Това е необходимо, за да влезем в 2026 г. с бюджет, приет от Народното събрание, възможно най-консенсусно“, каза той.

Трудна година

Според него предстоящата година ще бъде трудна заради необходимостта от защита на покупателната способност на домакинствата в сложна международна и вътрешнополитическа среда. Желязков каза, че е редно да признаят, че кабинетът е носил политическа отговорност за това, че по-рано е търсил предимно подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори.

Премиерът предупреди, че ако не бъде постигнато съгласие, правителството ще бъде принудено да предложи удължителен бюджет за 2026 г., което би довело до „реална невъзможност“ за посрещане на предстоящите предизвикателства. Още: Втори Бюджет 2026: Не карайте площада да ви измете, предупреждава ПП

Той определи проектобюджета като балансиран - нито разточителен, нито рестриктивен и подчерта социалния му характер. Желязков настоя, че в него са заложени мерки за защита на уязвимите групи и на голяма част от работещите и неработещите граждани, включително във връзка с планираното плавно въвеждане на еврото в началото на 2026 г. „Очаквам от вас ясно и категорично изразяване на позициите. Време е всички да бъдем откровени, открити и честни“, обърна се той към представителите на социалните партньори.

Премиерът подчерта, че е необходимо тристранният диалог да бъде откровен „дори и в посока, която не изглежда политически угодна“. По думите му социалните партньори са „гласът на разума“ в обществото и затова е важно да бъдат чути както подкрепящите, така и неподкрепящите предложенията на кабинета. Желязков заяви, че България е изправена пред значителни предизвикателства през следващите години, произтичащи от обстановката в света и Европа, и подчерта, че институциите нямат моралното, политическото или човешкото право да неглижират процесите или „да напуснат кораба“ в този критичен момент.

Бюджетите

Трите бюджетни закона в последния си вариант са пришпорени днес за няколко часа през тристранката и правителството, за да бъдат внесени в деловодството на Народното събрание до края на деня и утре да се разглеждат на първо четене в бюджетната комисия. Заседанието на комисията е насрочено за 11:00 ч. във вторник, а бюджетите на държавното обществено осигуряване и на НЗОК бяха безпрецедентно гледани от надзорните съвети на двете институции, които оперират с тях, в неделя. Още: Осигурителната вноска не се вдига през 2026, но това се променя от 2027: НОИ утвърди новия проектобюджет

ГЕРБ представя ревизираните проекти като отговарящи на исканията на протестиращите и бизнеса, макар че протестът надхвърли първоначалния си повод и вече настоява за тотално преформатиране на властта и край на ерата Борисов-Пеевски. И в този им вид, проектите се критикуват единодушно от опозицията и експертите.