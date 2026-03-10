Спорт:

Сарафов е контрагентът на Борисов и Пеевски: Дончева за октопода в съдебната власт

10 март 2026, 8:34 часа 426 прочитания 0 коментара
Лидерът на Движение 21 и бивш заместник-председател на Народното събрание Татяна Дончева съзря Борислав Сарафов и Делян Пеевски, че се държат взаимно с компромати. В студиото на bTV Дончева коментира специално за Сарафов, който бе наречен от няколко съдебни състава "Г-н Никой" и въпреки това продължава да заема поста на изпълняващия функциите главен прокурор, че се държи от санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и лидер на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов като контрагент. Още: Емилия Русинова: Градската прокуратура няма да коментира казаното от Теодора Георгиева

Причината - двамата партийни лидери нямат човек, с когото да сменят Сарафов, а не че той е инатлив и иска да си стоил на стола в сградата  на Съдебната палата. „Ако се решава на мачлето в Бистрица кой да бъде главен прокурор и кой ще ни е удобен като обувка по мярка, дотам стигат нещата“, каза Татяна Дончева.

Татяна Дончева настоя съставът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да бъде сменен с читави и професионални хора.

Тя е на мнение, че досегашният президент Румен Радев няма как да бъде носител на промяната, която се очаква след предсрочните парламентарни избори на 19 април. „Много е важно да се разберем, че съдебната реформа и промените в Конституцията са работа, която е свързана с всички политически сили“, каза още Дончева.

Казусът с Теодора Георгиева

Снимка: БГНЕС

„Българският европрокурор Теодора Георгиева се оплака, че има заплахи срещу нея и това, което формулира, че са я заплашили да я размажат имиджово в медии. Хората в съдебната система  са подложени на натиск и въпросът е да издържат на натиска. Теодора Георгиева се е самоподложила на натиска, знаейки много добре, че престижните места минават през одобрението на големи групи хора“, коментира Дончева. 

Според нея Делян Пеевски е продължението на тази работа срещу Теодора Георгиева. „Тя е мотивирана от това, че няма само тя да изгори. Няма никаква Игра на тронове в съдебната система“, коментира Дончева.

Тя добави, че има смисъл хората да започнат да говорят за натиск. Самата Теодора Георгиева е индикатор за мисленето на много хора, каза още Татяна Дончева.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ВСС Татяна Дончева главен прокурор Борислав Сарафов теодора георгиева
